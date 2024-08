“Me quedo con la reacción del equipo”

Claudio Giráldez, pese al mal arranque de partido, valoró en rueda de prensa la consecución de una victoria en el estreno liguero que al Celta se le resistía en Balaídos desde hace una década. “Estoy muy contento con la reacción y muy contento con empezar ganando después de tanto años sin empezar ganando en la primera jornada de Liga”, destacó el preparador céltico a la conclusión del choque. “Dentro de los errores que hemos cometido, porque el equipo no ha estado bien, es más fácil reflexionar cuando tienes tres puntos en el casillero y arrancas con una victoria ante tu gente con un ambiente brutal”, precisó.

El entrenador del Celta no se anduvo con paños calientes a la hora de analizar el mal primer tiempo de su equipo. “El rival estaba mejor plantado que nosotros, no éramos capaces de salir de la presión y tuvimos demasiado miedo en la circulación de la pelota. Esto unido a que el rival, cada vez que salíamos de una presión, nos cortaba con falta, no nos permitía tener continuidad”, reflexionó. “Le permitimos dos o tres centros demasiado sencillos en bloque bajo. Pasaba lo que el rival quería”, lamentó.

Giráldez elogió, pese a los errores defensivos, la capacidad de reacción mostrada por sus jugadores tras el intermedio y su “espíritu” para sobreponerse a la adversidad. “En la segunda parte, aunque ha habido momentos de descontrol y el partido ha podido caer para cualquier lado, me quedo con la reacción, con los primeros veinte minutos. En esa fase e hemos estado bien, hemos dominado el partido, ha venido el empate. Por lo menos, el equipo ha sido valiente”, celebró.

El preparador louriñés desveló que, durante el intermedio, pidió a sus jugadores que fuesen a por el partido: “Trasladamos en el descanso que esta es la primera jornada de liga, que tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes siempre pero, en especial, desde el primer día, mostrar lo que queremos ser. En la segunda parte hemos jugado sin miedo, no bien, pero sin miedo”.

El liderato provisional de la clasificación conseguido tras este triunfo no supera, a juicio de Giráldez, la categoría de anécdota. “Me quedo satisfecho con la reacción del equipo, con los primeros veinte minutos de la segunda parte y con la aportación de la gente del banquillo”, apuntó Giráldez, que no escatimó elogios hacia el adversario. “Ganar al Alavés es complicadísimo, es un equipo que te pone las cosas muy difíciles. Es un equipo que a nivel defensivo maneja muchos registros, que nos costó”, dijo el técnico, que no eludió la autocrítica: “Nos hizo un planteamiento muy parecido al partido del año pasado. Debíamos haberlo planteado mucho mejor porque, durante la semana, los jugadores han hecho muy bien esta forma de jugar y hoy nos ha costado interpretarlo igual de bien”.