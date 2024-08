Manu Sánchez: “Siento rabia porque tenía mucha ilusión por jugar este partido”

El nuevo jugador del Deportivo Alavés Manu Sánchez admitió que solo le costó “unas horas” decidirse por el club vitoriano. El madrileño, que jugará en Vitoria cedido por el Celta, señaló en su presentación llega “con ganas de jugar y ayudar al Alavés a estar lo más arriba posible”.

No ocultó su deseo de jugar minutos, consciente de que “lo más importante es el conjunto”. “Siempre se ha dicho que soy alguien que va bien hacia arriba y que atrás sufro más, pero creo que es una fama que cogí de joven, cuando cometes más errores, y que no es la realidad”, consideró el lateral, que afirmó que le gusta ir al ataque “y combinar con los compañeros”. “Por encima de todo soy defensa”, aclaró.

Recordó que “la temporada pasada fue complicada, pero también positiva” porque mejoró “en todos los aspectos, tanto en defensa como en el plano físico y mental”.

“Tengo la sensación de que la temporada va a ser bastante positiva como las dos anteriores con el ascenso y el gran rendimiento de la pasada. El entrenador y el club confían en mí y mi intención es ayudar a que el Alavés siga creciendo”, subrayó.

Manu Sánchez tendrá que ocupar el puesto de dos jugadores que han sido importantes en el club babazorro, Rubén Duarte y Javi López. “Son dos grandes jugadores que lo han hecho muy bien”, dijo consciente de que “no será fácil emular” al canario, aunque no le gustan las comparaciones.

Se mostró rabioso por no poder jugar el primer partido del curso ante el Celta debido a la ‘cláusula del miedo’ que impide jugar a los cedidos ante sus equipos de procedencia. “Me da rabia porque me habría hecho mucha ilusión jugar este partido no porque fuera contra el Celta, sino porque es la primera jornada de liga y todos quedemos participar”, matizó.