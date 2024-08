Giráldez rompe una maldición que persigue al Celta desde hace 40 años

Durante décadas el Celta solo ha contemplado a los entrenadores salidos de sus propias entrañas como ocasional bombero. Cuando llegaba el momento de buscar un inquilino nuevo en el banquillo la solución doméstica solo existía para situaciones de absoluta desesperación. Por mucho que a los dirigentes se les llenase la boca con la cantera aquí no se confiaba un proyecto de salida a un técnico de la caso bajo ninguna circunstancia.

Claudio Giráldez romperá mañana esta larga y triste tradición sin arrancar la temporada con un entrenador salido de su cantera al frente. Hay que remontarse a mediados de los años ochenta para dar con el último precedente. Fue Félix Carnero el último en dirigir al Celta en un comienzo de temporada, aunque a diferencia de lo sucedido con Giráldez los acontecimientos se produjeron en Segunda División. Félix había debutado como entrenador en la temporada 1983-84 sustituyendo a Luis Cid Carriega después de que éste presentase la dimisión. Carnero salvó los muebles en aquella situación algo delicada y el club le encomendó la tarea de dirigir la siguiente temporada. Un caso que recuerda mucho al sucedido con Claudio Giráldez, quien tratará de que las cosas le vayan igual de bien que en ese precedente a Félix Carnero porque en aquella temporada al frente del club el Celta logró el ascenso a Primera División.

Sin embargo, en Vigo no han sido capaces de creer en gente formada en su propia casa para un proyecto desde su origen. Solo la han reservaado para situaciones desesperadas y en las que, en algún caso, se daba casi la temporada por amortizada. Durante cuarenta años no han encontrado razones para hacerlo. Por el camino es verdad que hubo dos precedentes de entrenadores gallegos a los que se confió el equipo desde verano. Fueron los casos de Fernando Castro Santos y de Fernando Vázquez, pero en ningún caso se trata de técnicos salidos de su matriz y no se les puede incluir en esta relación a la que pertenece gente como Félix Carnero o Claudio Giráldez.

Ahora el Celta se encamina por una vía inexplorada este tiempo. esta decisión –y la composición de la plantilla que va directamente relacionada con la presencia del louriñés al frente del equipo– le sitúa como el equipo con mayor peso de su cantera después del Athletic de Bilbao y de la Real Sociedad. El puesto que tradicionalmente ha ocupado durante este ciclo desde el último ascenso a Primera División pero que amenazaba con abandonar tras los bandazos de los últimos tiempos que llevaron, no lo olvidemos, hace seis meses a alinear por primera vez en quince años un once titular sin ningún jugador salido de su cantera. Visto con perspectiva histórica, aquel fue un día muy triste porque, viendo el cariz de las cosas en los últimos meses y el plan de futuro sobre el que se trabaja, ahora mismo a ese récord no se le veía un final.

Aunque el entrenador de casa es cada vez más una “rara avis” en el fútbol español de primer nivel, aún hay cuatro equipos que esta temporada ponen sus proyectos en manos de técnicos de este perfil. En todos los casos se trata de darle continuidad a los que cerraron el pasado ejercicio y ninguno se ha incorporado durante este verano. Se trata de Imanol Alguacil en la Real Sociedad, Ernesto Valverde en el Athletic de Bilbao, Claudio Giráldez en el Celta y Rubén Baraja en el Valencia. El caso más similar a los anteriores es el de Iñigo Pérez en el Rayo, pero en su caso llegó a primer entrenador después de haber llegado al club como ayudante de Iraola. No tenía relación alguna con el conjunto madrileño hasta ese momento. Poco que ver el suyo con los casos anteriores.

El técnico sigue siendo el más joven de la categoría

Lo que Claudio Giráldez mantendrá en este inicio de la temporada (ya veremos lo que sucede cuando empiecen a llegar las destituciones y los nombramientos correspondientes) es su condición de entrenador más joven de Primera División. Con sus 36 años y cinco meses sigue siendo el más joven aventajando a su colega en el Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, por un solo mes. Una situación que ya se dio en el final de la temporada pasada. Ninguno de los que llega con los recién ascendidos ha sido capaz de quitarle ese “título honorífico” pero es verdad que en ese grupo se incorpora otro menor de cuarenta años como es el caso de Borja Jiménez, técnico del Leganés, que tiene 39 años en estos momentos. En el otro lado está el bético Manuel Pellegrini que cumplió el pasado mes de abril los setenta años de edad, doblando casi al técnico porriñés del Celta. La Primera División española tiene ahora mismo cuatro entrenadores de más de sesenta años (el referido Pellegrini, Carlo Ancelotti, Valverde y Bordalás); en el lado contrario tres menores de cuarenta años (Claudio, Iñigo Pèrez y Borja Jiménez). Ya se ve el rango de edad en el que se mueven los clubes a la hora de buscar un entrenador para sus equipos. Maduros...pero ni mucho ni poco.