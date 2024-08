Giráldez: “Se me ha hecho eterna la espera”

“La espera casi se me ha hecho eterna”, ha confesado Claudio Giráldez en la víspera del debut liguero del Celta, que mañana recibe al Alavés (Balaídos, 19.00 horas) con el objetivo de romper la racha negativa de una década que el equipo vigués lleva sin ganar el primer partido de Liga en su estadio. El preparador louriñés tiene “fe” en que su equipo “va a hacer un año muy bueno” y ha pedido a sus jugadores “estar enchufados” para derrotar “a un adversario peligroso “que nos pasó por encima en su campo” la pasada temporada.

“Siempre hay ganas de que empiece LaLiga y más teniendo en cuenta que el año pasado el Alavés fue superior a nosotros. Fueron fieles a su forma de jugar y lo hicieron muy bien. Espero que en este partido se imponga nuestra forma de jugar”, ha destacado Giráldez, que ha convocado para el choque a los 23 futbolistas citados la pasada semana frente al West Ham, más el portero del filial César Fernández. Se caen de la citación Vicente Guaita, que hoy ha recibido el alta médica tras semanas lesionado, y los seis descartes que el porriñés ya hizo para el duelo contra el cuadro londinense: Unai Núñez, Franco, Cervi, Goncálo Paciencia, Kevin Vázquez, Tadeo Allende y Luca de la Torre, aunque este último arrastraba un esguince en el tobillo derecho que le habría impedido jugar igualmente.

Claudio Giráldez espera mañana la mejor versión del conjunto que dirige Luis García Plaza. “El año pasado nos pasó por encima. Nos va a apretar y nos va jugar muy vertical, llevándonos al límite, así que tendremos que estar enchufados”, ha advertido el louriñés, que ve a su equipo bien preparador para afrontar el choque. “Llegamos bien. Estamos preparados para este momento de la temporada.Hemos evolucionando en muchas cosas. Mañana veremos el nivel en que estamos, pero tengo mucha fe en que vamos a hacer una buena temporada”, ha asegurado.

El hecho de que el Celta sume 10 años en ganar el primer partido en Balaídos y 9 en el debut liguero, supone todo un acicate para el entrenador del Celta, que quiere romper esta racha imponiendo el estilo de juego con el que certificó de modo brillante la permanencia el pasado curso. “Es una motivación más. También es una motivación empezar mi primera temporada como entrenador del Celta. Tenemos motivaciones de sobra. Intentaremos jugar al fútbol canalizando esa energía y motivación de la mejor manera posible”, ha relatado. El plan está definido: “Tenemos que llevar el partido a nuestro terreno”.

En su comparecencia tras el último entrenamiento, Claudio Giráldez ha subrayado la importancia de empezar la temporada con una victoria: “Siempre es importante ganar y más la primera jornada. Siempre es más sencillo si empiezas ganando, pero bajo mi punto de vista lo más importante es que el equipo vaya siendo cada día mejor porque vamos a conseguir más victorias, si el equipo es estable”, ha explicado. “Vamos a conseguir victorias si el equipo es capaz de mejorar cosas que el año pasado nos faltaron y si somos capaces de ir de la mano de la afición y del club”, agregó el técnico, que puso como ejemplo los últimos diez partidos de la pasada temporada: “Ojalá podamos mantener esa unidad”.

Comportamiento "ejemplar" de los descartes

El preparador céltico se ha referido, por otra parte, a la situación de los transferibles, señalando que su exclusión de las dos últimas convocatorias se debe a una cuestión meramente técnica, no de actitud. “No hay nada que reprochar, yo no he tratado mal a nadie. Una vez que se cierre el mercado, estaré a muerte con todos. No hay un problema de actitud. Todos se han comportado de manera ejemplar”, ha indicado. “El problema es que todavía somos demasiados, me gustaría que se aligerase el número de jugadores. No tengo queja de nadie, todos están entrenándose bien, pero nos limita el número de licencias”, ha detallado.

Preguntado sobre su estaba tranquilo con los recursos que el club ha puesto a su disposición para la temporada en curso, el preparador céltico se mostró ambicioso: “Tenemos una plantilla competitiva, compensada, pero queremos más. Llevamos muchísimos años en Primera, pero nuestro objetivo tiene que ser ir a por más. Tenemos que ser mejores que el año pasado, que la semana pasada y preparar cada partido a conciencia para ganar”.