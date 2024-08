Las ‘patatas calientes’ de Garcés

A tres semanas del cierre el mercado, el Celta no ha resuelto la salida de ninguna de las patatas calientes que le impiden incorporar de momento los dos fichajes que Claudio Giráldez ha pedido para apuntalar la plantilla. En un mercado poco imaginativo, condicionado por fuertes restricciones económicas, el club celeste ha cerrado sin compromiso de compra las cesiones de Borja y Iglesias e Ilaix Moriba y se ha desprendido de siete futbolistas que no entraban en los planes del técnico, pero no ha logrado dar salida a buena parte de los transferibles con peso salarial que abrirían la puerta a nuevas contrataciones.

El Celta se ha desprendido o necesita desprenderse con urgencia de futbolistas por los que ha pagado 36 millones. Las cesiones de Carles Pérez (Getafe), Manu Sánchez (Alavés), Carlos Dotor (Oviedo) y Miguel Rodríguez (Utrecht) y las rescisiones de los contratos de José Fontán (Arouca), Miguel Baeza (Nacional de Madeira) y Julen Lobete (Málaga), además del traspaso diferido de Larsen, han permitido rebajar el número de fichas a las 25 normativa. Giráldez respira algo más tranquilo, pero el número de efectivos en nómina sigue muy por encima de los que quiere manejar el técnico. “Todavía somos demasiados”, lamentaba hace unos días Giráldez que no daba por cerrada la plantilla: “Todavía nos quedan algunos perfiles por completar”.

Las prioridades están definidas. El entrenador ha dejado claro públicamente con quiénes no cuenta. Paciencia y Kevin ya fueron descartados para la gira por Francia e Inglaterra y a ellos se han sumado Unai Núñez, Franco Cervi, Luca de la Torre y Tadeo Allende, a quienes el louriñés excluyó de la convocatoria para el ensayo general contra el West Ham al rato de señalar que quedaba mucho lastre por soltar.

Se da la curiosa circunstancia de que el Celta ha descartado a jugadores que han costado a sus arcas 36 millones en los últimos tres años: 9 Manu Sánchez, 7 Unai, 5,5 Carles, 4,5 Cervi, 4,5 Allende, 3 Dotor, 1,8 Luca y 0,8 Paciencia. Su discreto rendimiento y elevada ficha dificulta muchas de estas salidas, con el problema añadido de que el Celta no ha logrado de ponerles sobre la mesa un destino lo suficientemente atractivo como para que acepten salir.

Unai Núñez

El Celta ha desembolsado este verano el último pago por el fichaje del central vizcaíno, fijado en 7 millones mediante una cesión por dos años con cláusula de compra obligatoria al cabo de la segunda temporada. Fichado por Luis Campos con el aval de Coudet, el zaguero ha tenido protagonismo con todos los técnicos que han sucedido al argentino, incluido Giráldez, si bien su participación disminuyó a final del pasado curso con el porriñés. Giráldez comunicó al jugador que no contaba con él al final de la pasada temporada, pero la advertencia de que no iba a disponer de minutos si se quedaba no ha servido para agilizar su salida. Su alta ficha complica y la falta de atractivo para el jugador de las opciones que se le han puesto sobre la mesa como posible destino dificultan mucho la operación, sin contar con que Unai, que acaba de ser padre, se encuentra muy a gusto en el club en la ciudad y solo aceptaría salir a un club de su elección. Cree que, si se queda, tiene opciones de jugar y está decidido a asumir el riesgo.

Franco Cervi

Otra de las fichas altas que el Celta quiere citarse de encima por un jugador que considera amortizado. Con buen cartel en el fútbol sudamericano, especialmente en Argentina, el deseo del jugador de permanecer en el fútbol europeo complica la situación. Como en el caso anterior, Cervi piensa que acabará teniendo opciones si no sale y es también partidario de tensar la cuerda a menos que el club le encuentre un destino de su gusto.

Tadeo Allende

El descarte del argentino resulta paradójico teniendo en cuenta que el club pagó solo hace unos meses 4,5 millones por su traspaso y fue Marco Garcés el que lo trajo por su capacidad para ocupar cualquiera de las tres posiciones del frente ofensivo. Se desempeña principalmente por banda derecha, curiosamente una de las posiciones que el club quiere ahora reforzar. La impresión es que Tadeo, que sí contaba con el aval de Rafa Benítez, no gusta mucho a Giráldez y el Celta quiere encontrarle un club en el que pueda disponer de minutos para que no vea cortada su progresión. El jugador no quiere volver a su país, con lo que se le busca una cesión en el fútbol europeo.

Luca de la Torre

Es seguramente la salida menos complicada y dolorosa para el Celta, que ha amortizado en los dos últimos años los 1,8 millones que pagó por hacerse con los derechos federativos del estadounidense. Internacional con su país en el Mundial de Catar y la última Copa América, cuenta con buenas posibilidades en el mercado norteamericano, si bien no descarta quedarse para pelear un puesto que se le ha puesto muy caro con la irrupción de Damián y el fichaje de Ilaix Moriba. Con la de Allende, es seguramente la salida más fácil de las que está sobre la mesa.

Paciencia

Delantero de calidad, su pobre condición física, dificulta mucho encontrarle destino. Garcés trató de colocarlo sin éxito en el fútbol mexicano y los esfuerzos por moverlo en el mercado europeo han caído también en saco roto. La posibilidad de rescindir su contrato, pese a la carga económica para las arcas del club, cobra cada vez más fuerza.

Kevin

Por su condición de canterano, ejemplar comportamiento y peso en el vestuario es, de largo, la situación más delicada emocionalmente que tiene que gestionar Marco Garcés. Con solo un año de contrato por delante, todos los escenarios están abiertos, incluido el de la rescisión contractual. El futbolista está a la espera de que pueda abrirse en estas semanas la opción de un Primera División y no descarta la posibilidad de jugar en Segunda en un proyecto con posibilidades de ascenso. Por ahora, mientras no se concretan ofertas, el jugador está decidido a quedarse para pelear el puesto con la convicción de que, como ha ocurrido en años anteriores, tendrá su cuota de partidos.