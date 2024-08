El Celta activa la cuenta atrás pendiente de Guaita

Con buenas sensaciones tras su meritorio empate contra el pujante West Ham en el ensayo general de LaLiga, el Celta activa hoy la cuenta atrás de la nueva temporada con la mente puesta en el debut liguero del viernes contra el Alavés (Balaídos, 19.00 horas).

Tras descansar ayer, el equipo retoma hoy los entrenamientos en la ciudad deportiva pensando ya en el duelo contra el cuadro babazorro, en el que los celestes quieren acabar con una racha de nueve temporadas sin victorias en el estreno liguero y diez sin ganar en casa.

Los focos apuntan esta semana a Vicente Guaita, en proceso de recuperación de una tendinopatía en el hombro derecho que lo ha mantenido en el dique seco durante toda la pretemporada.

Pese a su falta de rodaje, el portero valenciano no está descartado para el viernes. “Confío en que tenemos a todos disponibles para la primera jornada. No ha tenido participación todavía por lesión, pero no es algo preocupante. Lo hemos querido proteger mucho y confío en que va a llegar. Esta semana ha avanzado bastante y ojalá sea un jugador apto para este partido”, desveló Claudio Giráldez en la víspera del partido contra el West Ham.

La falta de ritmo competitivo de Guaita hace pensar, sin embargo, que la titularidad para este primer partido se la van a disputar Iván Villar y Marc Vidal. Ambos jugaron un tiempo en el ensayo general del sábado en Londres, con lo que la decisión sobre la titularidad en la portería parece no estar aún tomada.