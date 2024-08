Giráldez señala la puerta a Unai, Cervi, De la Torre y Tadeo Allende

Claudio Giráldez ha puesto las cartas al descubierto. El técnico celeste sigue considerando excesivo el número de efectivos en plantilla y reclama más salidas para poder incorporar a uno o dos futbolistas de diferente perfil a los que actualmente tiene en nómina. “La plantilla no está cerrada y todavía somos demasiados”, lamenta.

La convocatoria para el último partido de la pretemporada frente al West Ham United que hoy servirá al Celta de ensayo general el debut liguero es toda una declaración de intenciones. Para este exigente choque (Estadio Olímpico de Londres, 16.00 horas, Celta Media), el técnico louriñés ha prescindido de Unai Núñez, Franco Cervi, Luca de la Torre y Tadeo Allende, cuatro de los jugadores a quienes el club ha declarado transferibles para hacer espacio a nuevos fichajes. Todo un aviso a navegantes a escasamente seis días de que LaLiga alce el telón.

Giráldez ha descartado también para el partido contra los de Julen Lopetegui a Gonçalo Paciencia y Kevin Vázquez, a quienes ya había dejado en tierra en la reciente minigira por Francia e Inglaterra, mientras confirma “al cien por cien” la continuidad de Alfon González y Sergio Carreira, que se han ganado su confianza y tendrán ficha con el primer equipo.

Causan también baja para Londres, aunque por diferentes motivos, Tasos Douvikas, con molestias en un muslo, y Vicente Guaita, que evoluciona favorablemente de la lesión en el hombro derecho que lo ha mantenido en el dique seco durante toda la pretemporada. “Tasos ha jugado ya muchos minutos, no tiene sentido arriesgar y vamos a dejar que se ahorre el viaje y que pueda estar el lunes ya a ritmo de los demás”, explica Giráldez , que celebra la buena evolución de Guaita y no descarta al guardameta para el duelo contra el Alavés.

La novedad en la convocatoria será Ilaix Moriba, el segundo de los fichajes del verano, con la idea de que el centrocampista sume minutos con el grupo y se vaya adaptando al modelo de juego. Borja Iglesias, mientras, apunta al once con Iago Aspas. El equipo que saltará césped del Olímpico de Londres no a a diferir gran cosa del que se enfrente el próximo viernes en Balaídos. al conjunto babazorro. Giráldez hará menos cambios (aunque es probable que supere los cinco reglamentarios) y probaturas. que en anteriores duelos preparatorios.

“Es el partido más cercano a la competición en todos los aspectos, ya no solo por la fecha si no por lo que es todo lo que te centras: el escenario, el rival. Será una buena prueba para nosotros”, destaca el preparador céltico. “Va a ser una buena prueba, un campazo, contra un rival muy exigente para meternos en esa dinámica de competición. Nos ha llevado a estímulos que queríamos la pretemporada, a vernos en distintos contextos, contra distintas maneras de jugar de los rivales”, aclara Giráldez, que remacha: “Los 23 convocados y los que partan estarán más cerca de estar convocados y partir de inicio que los que no van a ir convocados”.

El West Ham United ocupó la novena plaza de la pujante Premier League la pasada campaña, justo por detrás del Manchester United. Dirigido por Julen Lopetegui, que se hizo cargo del banquillo en mayo pasado, el conjunto londinense cuenta con futbolistas de jerarquía en todas sus líneas, entre los que destacan el veterano portero francés Alphonse Aureola, los defensas Nayef Aguerd, Maxi Kilman,Kurt Zouma, Konstantinos Mavropanos y Emerson, los centrocampistas Guido Rodríguez (fichado este verano del Betis), Edson Álvarez, Tomas Soucez y James Wared Prowse y los atacantes Lucas Paquetá, Mohamed Kudus, Jarod Bowen, Luis Guilherme y Niclas Füllkrug, incorporado desde el Borussia Dortmund.

La del West Ham será la prueba definitiva de una temporada que ha arrojado más luces que sombras, en la que el Celta ha mostrado un considerable potencial ofensivo, pero también lagunas defensivas. El balance de Giráldez, en cualquier caso, es positivo: “Hemos jugado contra equipos más y menos físicos y más y menos propositivos. Hemos ido mejorando conceptos, pero esto es un proceso y estamos en él. Ojalá podamos ver nuestra mejor versión contra el Alavés, pero estoy satisfecho con lo que estoy viendo”.