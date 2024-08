“Creo que vamos a hacer un año muy bueno”

Claudio Giráldez mostró ayer “tranquilo” y “con ganas de empezar” LaLiga ” en vísperas del duelo contra el West Ham, último compromiso de la pretemporada que esta tarde servirá de ensayo general para el debut liguero de la próxima semana contra el Alavés en Balaídos.

Pese a contar con Ilaix Moriba y Borja Iglesias como únicos fichajes, el preparador porriñés está “satisfecho” con el nivel competitivo del grupo. “Falta algún perfil por completar, pero estoy tranquilo. Tenemos recursos de sobra para empezar bien. Tenemos una buena plantilla, muy competitiva” declaró antes de emprender viaje a Londres.

“Tenemos jugadores de mucho nivel, con muchos partidos en la categoría, y jugadores jóvenes que no los tienen, pero van a tenerlos pronto. Tenemos que hacer esto lo más sostenible posible, ya no solo para este año, sino para el futuro del club, a nivel económico, y futbolístico, y garantizar que el club vaya dando pasos y cada vez sea mejor”, reflexionó el técnico, que remachó: “No tengo dudas sobre el nivel individual de mis jugadores. Creo que va a ser un año muy bueno”.

El entrenador del Celta no quiso comparar la actual plantilla con la de la pasada temporada. “Cuando acabe LaLiga lo digo”, comentó. “Va a depender de cómo rindamos los fines de semana. Todo empezará a ser real cuando le balón eche a rodar contra el Alavés. A partir de ahí iremos viendo si somos mejores o peores. Es difícil compararlo, pero yo estoy tranquilo con lo que tenemos”, aclaró.

Giráldez eludió precisar sin embargo los perfiles de los futbolistas que busca “para no encarecer” las operaciones que el club ponga en marcha. “Va a depender un poco de las salidas. Aún así no te lo voy a decir porque si no se encarece” , se limitó a señalar.

El técnico céltico celebró, por otra parte, el fichaje de Ilaix Moriba, cuyas cualidades se ajustan a la perfección a lo que él estaba buscando para reforzar el eje de la línea medular. “Es un jugador que nos encaja en lo que nos faltaba en esa posición de dentro. Juega bien con la pelota y tiene talento, pero sobre todo tiene recorrido. En campo abierto es capaz de mostrarse bien en ataque y defensa. Tiene experiencia, pese a la edad, en partidos de responsabilidad y nos va a dar personalidad. Nos encaja perfecto”, djjo.

No menos elogioso se mostró Giráldez con Borja Iglesias,el hombre elegido para cubrir la baja de Larsen. “Es un jugador de mi agrado. Nos da muchas cosas. Es capaz de jugar muy bien de espaldas. Nos permite jugar mucho sobre él en situaciones que el rival nos venga con muchos jugadores”, comentó sobre el punta compostelano. “Tiene presencia en área y ha hecho goles toda su carrera. Encaja perfectamente en el vestuario. También lo hacía Larsen en muchas cosas, pero ya no está”, apuntó.

Pese a su falta de rodaje, las sensaciones con el exartillero del Betis son positivas: “Estoy contento con la llegada de Borja, está entrando muy bien en el vestuario. Ha tenido momentos muy buenos en los partidos que hemos jugado, aunque tiene que seguir dando pasos porque ha entrenado menos con nosotros. Creo que va hacer temporada brutal, como del resto. Tenemos una delantera muy potente”.

El preparador louriñés se mostró, por último contento con la buena evolución de Joseph Aidoo tras su larga lesión: “Está más que un 50 por ciento. Lo veo bien, dando pasos, pero tenemos que ir con cuidado. Es importante que se mantenga en la dinámica nuestra, que no tenga que parar y recaer. En eso está completando los entrenamientos semana tras semana, que es importante”.