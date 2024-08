El primer desafío de Claudio

Claudio Giráldez da las últimas pinceladas a una pretemporada marcada por el exceso de equipaje y la escasez de fichajes. El duelo de mañana frente al West Ham servirá de ensayo general para el estreno liguero que el Celta afrontará cinco días después en Balaídos contra el Alavés. El técnico louriñés quiere iniciar el curso con buen pie y ha marcado en rojo en una cita que al Celta se le resiste desde hace una década. Sin mejoras en la plantilla con respecto al pasado curso, Giráldez se propone lograr lo que no consiguieron Rafa Benítez, Eduardo Coudet, Óscar García, Fran Escribá Antonio Mohamed y Juan Carlos Unzué.

El primer partido de Liga ha venido siendo en estos años un pequeño drama para el Celta: nueve años sin victorias y una década si ganar en casa. El último triunfo en Balaídos se produjo, de la mano de Eduardo Berizzo, el 24 de agosto de 2014 contra el Getafe (3-1). En la siguiente campaña, también con el argentino al frente, los celestes superaron a domicilio al Levante (1-2). El balance es, desde entonces, desolador: 6 derrotas y 2 empates en 8 partidos, con el agravante de que 7 de ellos los disputó el conjunto celeste como local.

La mala racha se inició en el último año de Berizzo, frente al Leganés (0-1). El curso siguiente, con Unzué al mando, fue la Real Sociedad la que puso una pica en Balaídos con una ajustada victoria (2-3), pese al doblete anotado por Maxi Gómez.

Antonio Mohamed tampoco logró ganar en el estreno la siguiente campaña, pero evitó al menos la derrota frente al Espanyol (1-1) gracias a un autogol de David López. A Fran Escribá, tras salvar al equipo del descenso a una temporada angustiosa, le tocó la difícil papeleta de lidiar con el Real Madrid, que se impuso cómodamente (1-3) en un encuentro que el Celta solo logró maquillar tenuemente al final con un gol en el descuento del debutante Iker Losada.

Óscar García logró al curso siguiente eludir la derrota en el estreno con un triste empate sin goles en el campo de Eibar. Tampoco su sucesor, Eduardo Coudet, tras protagonizar una gran campaña en sustitución del sabadellense, logró conjurar la maldición de este primer partido, cayendo por la mínima en Balaídos frente al Atlético de Madrid (1-2). En la siguiente campaña, antes de ser relevado por Carlos Carvahal, el Chacho firmó tablas en casa contra el Espanyol (2-2). Joselu, con un penalti regalado en el descuento, privó entonces al Celta del triunfo.

La contratación de Rafa Benítez y una inversión de 36 millones en fichajes no bastó al Celta la pasada temporada para acabar con la mala racha. Osasuna, de forma clara, fue en esta ocasión el verdugo de los celestes (0-2).

Claudio Giráldez tiene ahora la oportunidad de acabar con una década de fracasos en el debut liguero. Tendrá que hacerlo sin mejoras apreciables en el plantel. Apenas un par de fichajes a coste cero, los de Borja Iglesias e Ilaix Moriba, para cubrir la significativa baja de Larsen y la marcha de Renato Tapia. Sin margen de maniobra por el rejón que ha supuesto la indemnización de Rafa Benítez, el club ha tenido que desprenderse de jugadores con contrato en vigor y altas fichasm, como Carles Pérez o Manu Sánchez y conservar otros con los que el técnico no quería contar, pero a los que de momento no ha logrado dar salida. Sí han rescindido sus contratos algunos de los que regresaban de cesión (Fontán Lobete, Baeza) o que no gozaban con la confianza del técnico y estarán el próximo curso a préstamo (Dotor y Miguel Rodríguez) con opción de compra para sus equipos de destino.

La ausencia de refuerzos ha propiciado el salto al primer equipo de chicos de la cantera que inicialmente no entraban en los planes del club, pero han sido rescatados para la causa por Giráldez con la esperanza de exprimir su talento. Tal es el caso de Pablo Durán y Sergio Carreira, futbolistas sin experiencia en la máxima categoría que cubrirán las bajas de Carles y Manu Sánchez.

Entradas agotadas

Lo que no faltará en el estreno liguero contra el Alavés es el empuje de la grada. A siete días de la celebración del choque, las entradas estaban ayer agotadas. A partir de ahora, solo podrán adquirirse las localidades que se liberen por la cesión de abonos.