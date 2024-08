Ilaix, un futbolista en busca de su sitio

Hay veces en que no es fácil gestionar la carga que supone ser considerado un niño prodigio, esa fama que llega de golpe, que aturde y altera por completo el ecosistema en el que uno se mueve. Ilaix Moriba es un caso evidente. El joven futbolista no ha sido capaz de cumplir todavía los vaticinios que se hicieron sobre él cuando en invierno de 2021, recién alcanzada la mayoría de edad, Ronald Koeman le hizo debutar con el primer equipo del Barcelona. A la hora de diseñar el perfil de aquel prometedor mediocentro se le señaló como uno de los grandes talentos de su generación, un futbolista sin techo, con talento y físico para desarrollar una carrera prometedora en el fútbol profesional. Pero la estabilidad le duró poco. Su compleja salida del Barcelona a cuenta de la no renovación, la llegada al Leipzig a cambio de 16 millones, las cesiones al Valencia, al Getafe…mucho movimiento en poco tiempo para un futbolista que por encima de todo necesitaba estabilidad. Se mantiene la esperanza en torno a él, pero el reloj ha comenzado a correr.

El Celta es la siguiente parada del jugador de origen guineano. Aquí, a la sombra de Giráldez y en un equipo donde coincidirá con muchos compañeros de generación (tiene la misma edad que los Damián, Hugo y compañía) tratará de encontrar el camino. El club vigués anunció ayer de forma oficial la cesión del centrocampista con una opción de compra a final de esta temporada que en Vigo han querido incluir por si acaso su explosión se produce este mismo año en Balaídos. Mejor tener un papel con un precio ya estipulado por lo que pudiera suceder. No obliga a nada (las compras obligatorias están en desuso en los clubes españoles porque nadie quiere comprometer el presupuesto del ejercicio de dentro de un año) y te otorga una carta extra en el juego en caso de que haya partida. La suya será, salvo inesperado giro de los acontecimientos, la última incorporación que el Celta hará antes de que el mercado de verano baje la persiana el último día de agosto. La única posibilidad de que haya espacio para meter a un futbolista más es que una alma caritativa se lleve a alguno de los jugadores con los que no cuenta Giráldez y liberen una porción de ese límite salarial que es hoy una pesadilla de cualquier director financiero de Primera División. Las plazas son limitadas y el Celta aún tiene un excedente de plantilla y está obligado a quitarse de encima a alguno de sus futbolistas aunque sea rescindiéndoles el contrato y pagándoles en consecuencia. Movimientos que lo normal es que se produzcan en los últimos días de agosto, cuando el agua comience a llegar al cuello de todos los protagonistas de la operación.

Con Ilaix Moriba el Celta también intentará cubrir una de sus clásicas carencias en los últimos mercados. Se pierde el tiempo el último verano en el que el equipo vigués no suspiraba por la llegada de un mediocampista con capacidad para sostener sobre sus hombros con el peso del equipo, con físico para contener al rival y pie para contribuir en la distribución. La carta a los Reyes Mayos que se escribe cada verano siempre incluía el mismo juguete. Llegaron jugadores para esa posición, pero no hubo uno que despejase eternamente esa cuestión. Pasaban los meses y vuelta a la búsqueda de un pivote. Renato Tapia (por cierto, sin equipo a estas alturas de verano) no estuvo demasiado lejos de cerrar durante un tiempo esa cuestión. El Celta hace una apuesta con Ilaix Moriba. Asume su sueldo (que no es pequeño), evita un desembolso ahora mismo por él y se guarda una opción de compra de la que hacer uso en caso de que esta relación progrese. Claudio Giráldez está convencido de que podrá sacarle partido y que en Vigo el futbolista encontrará el camino. En sus cesiones en el Valencia y en el Getafe siempre se quedó a medio camino. Sus entrenadores apostaron por él, pero tampoco le convirtieron en un imprescindible de sus proyectos. En la primera temporada en Valencia disputó catorce partidos, que aumentaron a veinticuatro en la segunda campaña. Luego, en su etapa en el Getafe, Bordalás le alineó en catorce partidos casi consecutivos tras ser cedido cuando estaba disputando la Copa Africa.