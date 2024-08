Sergio Carreira: “El Celta siempre será mi casa”

A Sergio Carreira se la ha abierto la puerta del primer equipo del Celta tras jugar cedido las tres últimas temporadas en Segunda División con el Villarreal B, el Mirandés y el Elche. El lateral vigués, que Giráldez ha empleado en esta pretemporada en ambas bandas, se mostró ayer “muy contento” de cómo le están yendo las cosas en esta pretemporada.

“Estoy muy contento y con muchas ganas de demostrar. Por el momento, me estoy aclimatando a la idea de Claudio y con los compañeros que ya conocía muy bien. Son un grupo que acoge muy bien a toda la gente y, sobre todo, a los canteranos”, declaró Carreira tras el entrenamiento previo al penúltimo amistoso de pretemporada que el cuadro celeste disputará esta tarde contra el Luton Town en Kenilworth Road.

El lateral, que llegó a disputar cuatro partidos en LaLiga con el Celta antes de salir cedido, valora el trabajo que el equipo está haciendo esta pretemporada, a pesar del tropiezo sufrido contra el Lille. “Comenzamos los primeros amistosos con victorias, que siempre es bueno, pero en la pretemporada no son tan importantes los resultados. Tuvimos buenas sensaciones, aunque es verdad que en el último amistoso nos costó un poco más, ante un buen equipo como el Lille. En términos generales, el balance es muy bueno”, dijo, Carreira, que no ocultó su deseo de tener ficha con la primera plantilla celeste: “Es el club en el que llevo catorce años y yo siempre estoy bien aquí. Es cierto que los últimos años, cuando salí, me trataron muy bien. Está bien probar esas exposiciones y conocer gente nueva, pero mi casa siempre será esta”.