Lobete, octava salida del Celta

Julen Lobete deja el Celta sin haber disputado un solo partido con la zamarra celeste. El delantero ha rescindido su contrato con el conjunto vigués y ha viajado Málaga para comprometerse con el conjunto blanquiazul. La salida del artillero donostiarra es la octava que se produce en un mercado marcado por la escasez de fichajes y la necesidad de aligerar plantilla. El Celta pagó 1 millón de euros por el fichaje de Lobete, que deja el club tras dos temporadas cedido, primero en el RKC Waalwijk neerlandés y el pasado curso en el Andorra.

A un mes vista de que el mercado eche el cierre, el club ha avanzado significativamente en su objetivo de rebajar el número de fichas del primer equipo, pero apenas ha incorporado nuevas caras debido el exceso de equipaje y los problemas para ajustar el límite salarial, que será inferior al pasado curso. El Celta ha formalizado por ahora un solo fichaje, el de Borja Iglesias, que llega cedido con opción de compra para suplir a Larsen, traspasado al Wolverhampton por 30 millones. El club centra ahora sus esfuerzos en cerrar la contratación del mediocentro que Claudio Giráldez considera prioritario y, si se producen determinadas salidas, se ficharía a un central zurdo y un atacante de banda derecha.

Aunque el Celta ha avanzado en la Operación Salida más importante de los últimos años, el exceso de equipaje sigue siendo considerable. El club centrará ahora sus esfuerzos en las salidas de Gonçalo Paciencia y Kevin Vázquez, que no parecen sencillas. El club ha ofrecido al ariete portugués a equipos de distintos países, sin éxito. La alta ficha de Paciencia hace necesaria su salida. El club piensa en una rescisión de contrato, si no consigue encontrarle destino, pero tratará de apurar al máximo las opciones de ceder al luso en su último año de contrato. El caso de Kevin es más delicado desde el punto de vista emocional. Al canterano, cuyo compromiso e implicación con el club ha sido siempre ejemplar, le ha dolido su exclusión de la expedición que ha viajado a Inglaterra, que considera injusta. Kevin busca equipo en Primera, por ahora sin propuestas concretas. El nigranés estudiaría la posibilidad de un equipo de Segunda División pujante, con opciones de ascenso, si se diera el caso, pero tampoco descarta, si no encuentra un equipo de su gusto, disputar el puesto en su último año de contrato, con la convicción de que acabará teniendo minutos, como ha ocurrido en el pasado.

Menos problemas se adivinan para encontrar acomodo a Alfon González, futbolista con un importante cartel en Segunda División, al que también resta un año de contrato. Se contempla además la cesión de Tadeo Allende en un equipo que pueda proporcionarle minutos y no se da por perdida la batalla con Cervi y Unai, aunque su marcha se antoja más que complicada. La salida del vizcaíno abriría la puerta al fichaje del central zurdo que desea incorporar Giráldez para apuntalar la defensa.

Con la marcha de Lobete, son ocho las salidas que ha dado el club. Una única venta, la de Larsen, y siete salidas más por las que el Celta no ha obtenido rendimiento económico, pero libera salario. La más significativa ha sido la cesión, con opción de compra, al Getafe, si bien club vigués no ha concreta qué porcentaje de la ficha asume el cuadro azulón. A préstamo, con posibilidad de adquisición, también ha salido Manu Sánchez al Alavés, que asumirá la totalidad de la ficha del lateral madrileño. Miguel Rodríguez jugará cedido en el Ultrech neerlandés en idénticas condiciones. Carlos Dotor ha sido cedido al Oviedo, con cláusula de compra obligatoria, si el equipo asturiano consigue el ascenso. José Fontán y Miguel Baeza, mientras, han rescindido sus contratos con el Celta para firmar respectivamente con el Nacional de Madeira y el Arouca.