Emi Rodríguez: “Soy un jugador con bastante técnica y buen encare”

Miguel Emilio Rodríguez Macías (Querétaro, 2003) ya ejerce como jugador del Celta Fortuna, al que se incorporó hace unos días tras el acuerdo entre el equipo celeste y el Pachuca mexicano para su cesión por un año con opción a compra. Esta incorporación viene avalada por el director deportivo céltico, Marco Garcés, con quien coincidió desde que con 11 años se incorporase a la cantera de los Tuzos. Emi Rodríguez llega a España con la ilusión de conocer el fútbol europeo y de triunfar en LaLiga, aunque parte como inscrito en el Fortuna. Tendrá que ganarse la confianza de Claudio Giráldez para asomar por el primer equipo celeste.

El mexicano tiene claro su objetivo: “Lo que yo puedo aportar al equipo, ya sea en el Fortuna o en el primer equipo, es mucha potencia, mucho peligro. Soy un jugador con bastante técnica, buen encare y buen uno contra uno. Por ahí se basa mi fútbol: tratar de generar jugadas de peligro y ayudar a la defensa. Soy un jugador que tiene oficio. En ambas facetas puedo aportar mucho”, explica Emi Rodríguez en una entrevista para Celta Media. En Afouteza ven al nuevo fichaje del filial como un carrilero por la banda izquierda, a pie cambiado, aunque también ha jugado como extremo derecho.

Su viaje a Vigo se retrasó por los problemas en la expedición de su visado. “El viaje fue un poco largo, un poco cansado, pero la felicidad contrarresta el cansancio de poder estar acá y ansioso de poder entrenar”, comentó el joven futbolista.

En México coincidió con Gustavo Cabral, que firmó por Pachuca cuando en el verano de 2020 puso fin a su etapa de ocho años en el Celta. La ilusión del nuevo jugador del Fortuna es conocer el fútbol europeo. “Tenía un poco de noción del club por un compañero que tuve, Gustavo Cabral. Él me habló mucho de la ciudad, del club. En México se conoce el club y yo tenía mucha idea de lo que era el Celta. Cabral me dio muy buenas referencias de todo, me dijo que iba a estar muy a gusto”, aunque admite que su apuesta por la oferta céltica fue “en principio, la oportunidad de poder salir de mi país y venir a conocer el fútbol europeo. De donde yo vengo está muy bien visto competir en Europa y, después, por la oportunidad de seguir creciendo, seguir conociendo una cultura nueva, un país nuevo. Me llena de entusiasmo y por eso tomo esa decisión”, reiteró el futbolista mexicano.

Emi Rodríguez se considera una persona “alegre, muy entusiasta y siempre con una sonrisa y buen ánimo”. Y habla de lo que espera de la temporada en el Celta Fortuna, sin descartar el primer equipo: “Lo primordial, como grupo, es poder hacer una primera vuelta que nos deje bien parados en la tabla, ganar todos los partidos que sean posibles de local, de visitante y siempre dar el máximo. Vengo con mucha ilusión de seguir creciendo, de trascender más que nada. Por algo tomo esta decisión. Es lo más importante que ahorita me planteo”, añadió el jugador cedido por Pachuca.