Borja Iglesias: “Es un lujo jugar con Iago Aspas”

El regreso de Borja Iglesias a Galicia supone para él algo tan importante como el reencuentro con Iago Aspas, con quien coincidió brevemente antes de marcharse al Zaragoza y posteriormente al Espanyol y al Betis. Ayer, en su presentación ante la prensa, el primer fichaje de verano del Celta subrayó que compartir equipo con el moañés “es un lujo” que ha comenzado a disfrutar de nuevo: por la mañana compartieron entrenamiento y es probable que el viernes jueguen juntos en el amistoso ante el Gil Vicente (Afouteza, 18h.).

“Para mí es un lujo jugar con él. Lo que coincidí con él entrenando y en algún partido amistoso en mi primera etapa aquí o en la selección fue bonito e intenso. He disfrutado mucho. Tiene muchísimo talento, muchísima calidad y lo vive con mucha ilusión, y eso creo que es fundamental”, señaló Borja Iglesias, que en la temporada 20218-19 peleó con el moañés por el trofeo Zarra al máximo goleador español de LaLiga. Ganó Aspas por 20 a 17.

Con su regreso al club vigués, Borja Iglesias alcanzará lo que perseguía en sus años en el filial céltico y que se vio interrumpido con su marcha en 2017: “Uno de los primeros sueños que tenía era participar y poder debutar con el primer equipo. Tuve la oportunidad de hacerlo tanto en Liga como en Copa, pero esto es otra cosa. Esto ya es ser partícipe de manera directa. Es un momento muy bonito para mí”.

Subrayó el compostelano la apuesta de Claudio Giráldez por un fútbol atrevido: “Es un modelo de juego muy atractivo, no solo para el delantero si no para cualquier jugador que esté en la plantilla. Cuando tienes posibilidad de disfrutar de un sistema de juego alegre, que te ayuda a presionar arriba, que con balón quieres ser protagonista, es algo ilusionante”.

El Betis no amplió el contrato de Borja Iglesias, que concluye en 2026, al cederlo por un año al Celta. Desconoce el compostelano qué pasará más allá: “A día de hoy soy jugador del Betis, aunque esté a préstamos aquí. No sé qué pasará, es muy difícil de medir. Aún estoy aterrizando y no sé qué pasará en el futuro. Si al final llega la situación, y a todas las partes nos apetece, yo estaría encantado”, añadió.