El Celta de Claudio Giráldez puede jugar bien, regular o mal, como ayer en su tercer amistoso de la pretemporada, pero no hay que negarle su fortaleza mental, su insistencia en no darse nunca por vencido aunque, como ante el Sporting de Gijón, el equipo asturiano lleve la iniciativa durante buena parte del partido. El equipo asturiano incluso se puso por delante en el marcador tras el madrugador gol de Jordi Caicedo en una mañana tórrida en Afouteza. Los célticos no se inmutaron, esperaron su oportunidad para empatar antes de que se cumpliera la primera media hora con el cuarto tanto de Douvikas en lo que va de verano, tras una buena jugada de Williot y de Hugo Álvarez. En la segunda parte, y cuando el partido languidecía con un marcador equilibrado, apareció Iago Aspas para generar la acción que acabó con el tanto de Franco Cervi para alcanzar la segunda victoria en los tres amistosos que han disputado los de Giráldez, que le concedió minutos de nuevo a Hugo Sotelo después de que el club levantase el castigo al canterano tras reanudar las negociaciones para la renovación de su contrato.

Remontada para salvar un mal día

Al técnico del equipo vigués no le gustó el partido de su equipo, al que le costó presionar y recuperar el balón, y tuvo muchas dificultades en defensa para frenar al impetuoso Caicedo. Mejoró la imagen de los celestes tras el descanso y con el carrusel de cambios en ambos conjuntos. Marc Vidal fue el único del Celta que disputó los noventa minutos. El guardameta recién llegado del Barça B para el filial celeste dio seguridad y puso pausa y claridad en la salida del balón. Buenos minutos de Sergio Carreira como tercer central, por la derecha. También de Javi Rueda como carrilero. Alfon protagonizó alguna buena jugada antes y después de errar en la cesión del balón a la zaga que aprovechó el delantero del Sporting para abrir el marcador a los siete minutos. Carreira y Rueda se juegan una plaza en el primer equipo en lo que resta de pretemporada. El vigués ha jugado en varias posiciones en lo que va de pretemporada: carrilero derecho e izquierdo y ayer como defensa central. Intenta adaptarse a lo que le pide el entrenador y cuanta más versatilidad muestre más opciones tendrá de continuar en Vigo después de sus cesiones al Mirandés y el Elche.

En la primera parte llamó de nuevo la atención la velocidad de un Williot Swedberg al que los rojiblancos trataron de frenar por todos los medios, en ocasiones violentos. El sueco partía del costado izquierdo para abrirse paso hacia el interior. En una de sus internadas encontró a Douvikas con el gatillo preparado en el corazón del área. El griego demostró una vez más su capacidad para rematar a gol. Y eso que ayer no aprovechó un gran centro de Alfon para abrir el marcador en la primera jugada de ataque del duelo. Su remate de cabeza lo detuvo sin dificultad Yáñez. Tras el tanto de los asturianos, el propio Alfon mandó fuera el balón tras un buen pase de Hugo Álvarez al segundo palo. Fueron las ocasiones de gol de los célticos en los primeros cuarenta y cinco minutos, en los que el Sporting tuvo más la pelota y encontró con facilidad a un Caicedo al que no pudieron atar en corto tanto Unai Núñez como Starfelt.

El delantero rojiblanco tuvo otra buena ocasión a la media hora de juego, pero el disparo lo detuvo Marc Vidal, que ha aprovechado los problemas en un hombro de Guaita, que no se ha estrenado este verano, y de Iván Villar en un dedo, para sumar más minutos con el primer equipo y mostrar muy buenas condiciones de cara a la temporada que está a punto de arrancar.

En la segunda mitad, el Celta mejoró en la contención y tuvo más la pelota. Sin embargo, apenas encontró espacios para poner en apuros a Christian Joel. En la jugada del segundo gol, cuando se cumplía el minuto 86, el ex guardameta del filial céltico arrolló a Aspas pero no pudo frenar una jugada en la que también intervinieron, además del moañés, Carreira, Carles Pérez y Pablo Durán, que ya suma dos goles. El delantero céltico resulta muy incómodo para los defensas rivales y siempre mantiene la portería como referencia de todas sus acciones. Ayer, peleó como el Búfalo de Tomiño que se ha puesto como apodo. El segundo tanto del Celta, sin embargo, lo anotó Franco Cervi, que siguió con atención la accidentada acción atacante de un Celta que volvió a demostrar su capacidad para remontar marcadores adversos, incluso con menos fútbol del esperado.

“Una prueba más, con demasiadas cosas negativas”

La tercera prueba veraniega del Celta no alcanzó el aprobado para su técnico, Claudio Giráldez, quien tras la victoria céltica ante el Sporting de Gijón se mostró crítico con el trabajo del grupo: “Ha sido una prueba más, con demasiadas cosas negativas porque no me gustó mucho lo que vi. Todavía estamos en construcción. Por ser positivo, en bloque bajo estuvimos bien en un día de mucho calor y ante un buen rival, que te incomoda mucho”, destacó Giráldez en referencia al equipo asturiano, que este curso entrenará el vigués Rubén Albés. Lamentó Giráldez que el Celta regalase un gol al rival en los primeros minutos: “A partir de ahí comenzamos a ir más apurados”, pero considera positivo que su equipo siga “acumulando minutos y evaluando a los jugadores”. Una de las noticias positivas fue el cuarto gol que marca Douvikas en tres partidos. “Es bueno tener varios jugadores en cada posición para aumentar el nivel”, comentó Giráldez, que dejó abierta la puerta para que Borja Iglesias debute el viernes ante el Gil Vicente (Afouteza, 18 horas). El entrenador del Celta apuesta por la polivalencia, en la que destaca a Mingueza, que ayer jugó de central y de mediocentro. También ha situado en varias posiciones a Manquillo y al canterano Carreira, uno de los que pelea por continuar en Vigo. “Los jugadores saben que están en un proceso de intentar quedarse en la plantilla y eso se nota en sus ganas. Estoy contento con el rendimiento de la gran mayoría de los jugadores”, añadió Giráldez de un partido con mejor resultado que juego por parte de los célticos.