La 'pandamanía' regresa al Celta: más de 500 aficionados reciben a Borja Iglesias

La pandamanía ha llegado al Celta, como antes ocurriera en el Zaragoza, en el Espanyol y en el Betis, equipos por los que pasó Borja Iglesias después de abandonar Vigo en 2017 sin poder cumplir el sueño de consolidarse en Primera División con el equipo que le acogió en la recta final de su etapa de formación tras su paso por las academias del Valencia y el Villarreal. Más de quinientos aficionados se dieron cita en la tarde de este lunes en A Madroa para asistir al acto de bienvenida al delantero compostelano. No importó la tarde tórrida ni que la convocatoria del acto se realizase con escaso margen para poder cambiar de planes. El primer fichaje del Celta en este verano levantó una expectación inesperada entre el celtismo, y tanto el protagonista como el club agradecieron la gran acogida en la antigua ciudad deportiva.

“Me siento muy contento y orgulloso de estar hoy aquí porque hace unos cuantos años tuve que salir y durante todo este tiempo siempre pensé: ¿no tendría la oportunidad o el momento de vivirlo? (jugar con el Celta en Primera División). Así que estar hoy aquí es muy importante para mí, un momento muy especial desde que soy un niño”, señaló este compostelano del barrio del Castiñeiriño, que aprendió a golpear el balón en el pasillo de la casa de su abuela Teresa, después en el patio del colegio La Salle y más tarde en Lavacolla, mientras esperaba a los futbolistas que llegaban en avión para pedirles un autógrafo.

“Es un sueño cumplido y espero devolveros todo ese cariño, y ojalá que vivamos una temporada ilusionante”, subrayó Borja Iglesias, el Panda, que apareció en el campo de A Madroa, donde estaba prevista su presentación, conduciendo el Seat Panda que se compró durante su etapa en el Betis, a propuesta de su compañero Isco Alarcón. Mientras salía del coche para dirigirse al taburete junto al presentador, José Riveiro, sonaba “Panda”, de Desiigner, la canción que dio nombre al Celta B del curso 2016-17 y que Borja tomaría como propio al comenzar su peregrinación por el fútbol español por no poder entrar en los planes del Celta para su equipo de Primera División, con el que había jugado unos minutos en un par de ocasiones, pero se le negaría la oportunidad de tener continuidad en la élite. La encontraría un año después en el Espanyol, tras triunfar en el Zaragoza.

Pero aunque fuese medrando profesionalmente en Barcelona y después en el Betis, con el que ganó una Copa del Rey y alcanzó la internacionalidad con la Roja, Borja mantenía la nostalgia de no haber podido alcanzar esas metas en Vigo. “No me llegaba el momento de volver al Celta”, confesó ayer, emocionado. Y recordó sus primeras experiencias en la mañana de hoy al pasar por Afouteza a saludar a sus nuevos compañeros y al técnico, Claudio Giráldez: “Al volver hay una sensación... Fue como si no me hubiese marchado”. Y reconoció que en la nueva ciudad deportiva del Celta “sentí la misma esencia que en A Madroa, y no es sencillo llevar la esencia a un nuevo lugar”.

El club le tenía preparada una gran sorpresa en su presentación: su abuela Teresa se fue aproximando con dificultad, apoyada en un bastón, a Borja Iglesias para fundirse ambos en un abrazo, bañado en las lágrimas del futbolista. Sonaba “Tataravoa”, de Fillas de Cassandra, en el momento más emotivo de la tarde. La abuela, que no se perdía ningún partido de su nieto en Barreiro, prometió acudir a Balaídos esta temporada. “Estou encantada”, señaló Teresa, antes de reconocer su sufrimiento cuando el ahora jugador del Celta tuvo que emigrar en busca de sus sueños. Y ambos recordaron los momentos felices en el pasillo de casa jugando al balón. Y balones fue lo que regaló Borja Iglesias a los aficionados, que no se marcharon de A Madroa hasta llevarse una firma del nuevo fichaje. La pandamanía llegó al Celta.

Sotelo, a un paso de renovar con el Celta

El interés de Hugo Sotelo por continuar en el Celta ha prevalecido y los representantes del jugador y el club han firmado la paz para reanudar unas negociaciones que concluirán con toda probabilidad con la renovación de su contrato, que podría prolongarse hasta 2028. Hoy, Sotelo regresó a los entrenamientos con el primer equipo tras una semana de ausencia después de que el club decidiese enviarlo al equipo filial alromperse las conversaciones con sus agentes para la ampliación de un contrato que expira en 2025. Horas después de volver a la dinámica del primer equipo, Claudio Giráldez incluyó al canterano en la lista de convocados para el amistoso contra el Sporting de Gijón. Mientras en el entorno del jugador dar por cerrado el acuerdo de renovación de su contrato, en el club se muestran más cautos, aunque valoran la buena disposición del jugador.