Villar: “Es bueno que haya mucha gente de casa en el equipo”

Corren nuevos vientos por los altos de Mos, donde el Celta está a punto de concluir su segunda semana de una pretemporada marcada por la numerosa presencia de jóvenes canteranos bajo la batuta de un técnico de la casa como Claudio Giráldez. Y en un grupo con tanto imberbe, Iván Villar se ha convertido a sus 27 años en el segundo futbolista que más tiempo acumula en la primera plantilla del Celta, tras Iago Aspas. El guardameta de Aldán afronta su octava pretemporada consecutiva con el equipo vigués, tras dar el salto desde el filial en 2017. En Afouteza, Villar trabaja para recuperar la titularidad en el equipo vigués, al que regresará su excompañero Borja Iglesias, con quien coincidió en el Celta B. El compostelano se unirá a un grupo de jóvenes promesas formadas en A Madroa, como Carlos Domínguez, Damián Rodríguez, Hugo Álvarez, Pablo Durán, Miguel Román, Sergio Carreira, Javi Rodríguez..., además de Iago Aspas y del propio Villar.

“Estamos mucha gente de casa, creo que eso es bueno. A mí me hace muy feliz, muy orgulloso de que cada vez suban más canteranos. También es algo que tenemos que valorar porque el club nos da la oportunidad de subir al primer equipo, cumplir un sueño. La afición se ve reflejada en los canteranos porque conocemos el significado de afouteza, defender lo nuestro, y pienso que ilusiona”, proclama Iván Villar desde la sala de prensa de la ciudad deportiva. “Estamos en la pretemporada, la primera con Claudio. Estamos trabajando diariamente muy fuerte, tanto física como tácticamente, con el objetivo de llegar lo mejor preparados al primer partido de Liga”, reconoce.

Sotelo, Kevin y Guaita

Como consejo a sus jóvenes compañeros, Villar lanza un consejo: “Que se dejen la piel porque también muchos jugadores que llevan muchos años trabajando no pudieron llegar a donde estamos nosotros. Es digno de valorar”, sostiene el guardameta, que evita valorar la situación de Hugo Sotelo, aquien el club mandó de regreso al filial por no querer renovar el contrato que finaliza en 2025. “No debo opinar sobre algo que no es mío”, subraya antes de hablar de su compañero: “Es un buen jugador y lo único que pido es que se solucione de la mejor manera posible y, cuanto antes, mejor”.

Tuvo que responder también Villar a preguntas sobre Kevin Vázquez, a quien resta un año de contrato pero el club le ha señalado la puerta de salida: “Qué decir de Kevin. Siempre da su mejor versión, es un compañero fantástico. Me gusta tener compañeros como él”.

A pesar de que Vicente Guaita sea el favorito para figurar como portero titular, el cangués no pierde la ilusión ni la esperanza: “Desde el primer día, vengo aquí a ganarme un puesto”. A ellos dos se sumaron el canterano César Fernández y Marc Vidal, que el curso pasado jugó cedido por el Andorra en el Barcelona B y Giráldez le dio 45 minutos contra el Benfica. “El grupo de trabajo es extraordinario”, señala Iván Villar, que desvela los problemas físicos de Guaita: “Tiene algún problema en el hombro”. De hecho, el valenciano causó baja ante el Benfica y tampoco jugará hoy ante el Vizela.

El curso pasado, Villar comenzó la Liga como titular pero una expulsión ante el Atlético de Madrid le relegó a la suplencia. Desde su llegada al primer equipo, el portero de Aldán siempre encontró mucha competencia para jugar. Es más, en dos ocasiones se marchó cedido: al Levante y al Leganés. “Tanto hace ocho años como ahora, mi objetivo es mejorar, crecer e intentar ganarme un puesto, y sigo con esa mentalidad, esa ilusión de prepararme lo mejor posible para el primer partido de Liga y que el míster pueda contar conmigo”. Los célticos abrirán el campeonato el 16 de agosto ante el Alavés, el mismo equipo ante el que Villar debutó con el Celta el 14 de mayo de 2017.

Medallista en Tokio

En 2020, el portero céltico fue convocado por la selección olímpica para los Juegos de Tokio, en los que España logró la medalla de plata. “Fue una de las mejores experiencias que tuve en mi carrera deportiva, fue algo increíble. Para llegar a allí se tienen que dar muchas cosas, como hacerlo bien en tu club y que te toque la generación que coincida con una olimpiada. Tengo muy buen recuerdo de esa experiencia y ojalá que lo disfruten y hagan una buena competición los que vayan a París”, añadió Villar.