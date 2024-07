El tiempo juega a favor del Celta en el caso Borja Iglesias

El mercado es ese mundo complejop en el que hay que correr siempre lo justo y jugar siempre con la necesidad de aquel que se sienta al otro lado de la mesa. Al Celta el tiempo le ayuda en el caso de Borja Iglesias, delantero al que aspira conseguir en calidad de cedido con una opción de compra inferior a la que pretende imponer el Betis. En Príncipe esperan con tranquilidad conscientes de que el tiempo puede ser uno de los grandes aliados del Celta en esta negociación debido a la situación por la que pasa el cuadro verdiblanco.

El Betis es uno de los equipos de Primera División que en estos momentos tiene excedido el límite salarial. Eso significa que la Liga no le permite aplicar la regla 1-1 (es decir, que no puede gastar la misma cantidad que libere por sueldos o ventas). Eso le complica sus movimientos de verano y esa es la razón por la que en las oficinas de Heliópolis la consigna principal es sacarse de encima alguno de los grandes sueldos de futbolistas que son ahora mismo “prescindibles” para ellos. Teniendo en cuenta que gente com o Isco es intocable, los ojos de todo el mundo se van con Fekir y con Borja Iglesias, dos de los jugadores mejor pagados y cuya salida permitirá al Betis encajar algunas de las adquisiciones del verano. Al Betis le urge cerrar la cesión (o venta, aunque con el Celta saben que va a ser imposible) del delantero gallego y por eso el tiempo juega a favor de los vigueses en esta historia de incierto final.