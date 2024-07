El excéltico José Ignacio habla en las cárceles del valor de la superación

“Con estas piernas, una década en Primera”, bromeaba José Ignacio en A Madroa, señalándose los enjutos zancos. Nunca fue un futbolista convencional el riojano, ni dentro del campo ni fuera. La inteligencia táctica sostuvo su carrera, de alegrías y pesares en el Celta. Su cercanía lo cobijó en el corazón del celtismo, donde conserva afectos. Más de tasca que de pub, más de charla cálida que de autógrafo indiferente, siempre semejó un paisano infiltrado entre los astros. Hoy sigue difundiendo su bondad. José Ignacio participa en un programa social de la Federación Española (RFEF) e Instituciones Penitenciarias; exinternacionales visitan cárceles en las ciudades que acogen partidos de la selección. No comparten con los reclusos sus glorias, sino sus pecados. No historias inmaculadas, sino de caída y redención. Se intenta “devolver por dos horas la ilusión y la esperanza a personas que han cometido errores”, explican desde la RFEF. Con esas manos intenta José Ignacio contribuir al rescate. Con esas palabras.

Hace 18 años que José Ignacio Sáenz Marín colgó las botas. Completó su largo viaje donde lo había iniciado, en el Logroñés, aunque en el CF. Su CD natal ya agonizaba endeudado. Entre ambos, Valencia, Zaragoza y Celta; 300 partidos exactos en Primera División y un título, el de Copa del Rey de 2001, con la escuadra maña. Su actuación aquella ardiente tarde en La Cartuja resultó esencial para frustrar a los celestes. Clausurada la etapa de Víctor Fernández un año después, Miguel Ángel Lotina lo reclamó como hombre de confianza. José Ignacio lo vivió todo comprimido en tres campañas: la clasificación para la Champions, su histórico gol en San Siro a la vez que el descenso, y un regreso a la máxima categoría al que aportó minutos escasos, lastrado por las lesiones.

José Ignacio se jubiló de la cancha bien amparado en ahorros y negocios. Le costó más reubicarse en la relación con aquello que tanto le había apasionado desde niño. “Siempre sentí dudas. Quería seguir vinculado al fútbol pero no tenía claro de qué. Saqué el carnet de entrenador, el de director deportivo...”. Ejerció como tal de hecho del Logroñés CF y hasta 2013 del UD Logroñés, las siglas que hoy resisten tras tanta convulsión institucional. Ni banquillos ni despachos lo contentaron. “Si no me llama de verdad lo que hago, prefiero no estar. En esa situación las cosas no te van a salir bien. Me quedé un poco al margen”.

Otro ha sido su camino, que lo retrata. Hoy regenta las ayudas federativas a los equipos modestos. Y cuando el presidente de la Federación Riojana, Jacinto Alonso, le habló de las visitas de exjugadores a prisiones de todo el país, José Ignacio no dudó en apuntarse.

–¿Te apetece ir?

–Pues encantado. Todo lo que sea colaborar...

“Cada vez que juega la selección en una ciudad, esa misma mañana, exjugadores van a la cárcel. Yo me apunto a esas ferias, que me gustan”, explica el excéltico. Los responsables federativos van escogiendo entre los voluntarios. José Ignacio se estrenó en 2019 en una visita al centro penitenciario de Picassent, con motivo de un partido de España en Mestalla: “Me hizo ilusión; como yo había jugando en el Valencia”. Desde entonces, ha participado en media docena de visitas: a Alhaurín de la Torre en Málaga, a los dos de Sevilla...

“La primera vez te acojona”, confiesa. “Tienes que dejar el DNI y el móvil en una taquilla. Te quedas aislado. Luego pasas 17 puertas”.

–De aquí es imposible escaparse –recuerda haber exclamado.

Los internos los aguardan en los auditorios. “Suelen ir mucha gente, más de un millar en algunos casos”. Cada ponente relata experiencias. Ninguna que se compare con la de Julio Alberto, con el que estuvo en Alhaurín; aquel extraordinario lateral del Barcelona que cayó en la drogadicción y que desde su rehabilitación se dedica a impartir charlas de concienciación. José Ignacio aligera el ambiente con sus chascarrillos futbolísticos. Como aquella ocasión con el Valencia en que queriendo forzar la quinta tarjeta amarilla, acabó siendo expulsado con roja directa.

–Yo me he equivocado igual que vosotros –les dice.

“Relatas fallos como cuando has dejado tirado a tu equipo; cosas de las que te has arrepentido, y otras aventuras que la gente agradece”, detalla el riojano. “Luego nos hacen preguntas de todo tipo. En Sevilla fue gracioso porque los sevillistas se metían con los béticos”. Además llevan material para el equipo de fútbol del centro y sortean prendas y entradas para el partido de la selección, que podrán disfrutar los reclusos en régimen abierto. “Es muy bonito porque luego los ves en el estadio y te saludan”.

Conocer existencias menos afortunadas o atinadas enriquece. José Ignacio, sin embargo, se mantuvo conectado a la cotidianeidad incluso cuando cobraba suculentas fichas y la chiquillada le solicitaba fotos. Jamás habitó en una burbuja. “Creo que mi principal virtud es que siempre me ha gustado introducirme con la gente, en la hostelería, salir a comer por ahí, vivir el día a día de la ciudad... Lo he hecho en todos los sitios en los que he estado”, enumera.

Esa campechanía ha forjado su particular legado. “No es por presumir de nada, pero siempre que he ido a Vigo el recibimiento y el agradecimiento de la gente, cómo me tratan, han sido espectaculares. Me sucedió hace poco por el centenario. Siguen recordando cómo era, una persona que alternaba. He dejado infinidad de amigos en Casa Nisio o Casa Daniel, en La Florida, en todos los lugares que he frecuentado... Y soy miembro de la peña Terra Celeste. Con el tiempo eso es lo que te queda”.

