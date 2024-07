El calvario de Aidoo

Joseph Aidoo se siente feliz de nuevo después del calvario que le supuso el largo proceso de recuperación de la rotura del tendón de Aquiles. El defensa del Celta agradece la ayuda prestada en los momentos difíciles de su grave lesión por su familia, el doctor Cota, el recuperador Pedro Docampo y la psicóloga Laura Centoira. Tras nueve meses de duro trabajo, Aidoo intenta recuperar el tiempo perdido entrenando con el resto de la plantilla céltica.

“Después de la recuperación de la lesión me siento más feliz por poder entrenar con el equipo. Al principio no fue fácil estar allí, viéndolos entrenar y no poder hacerlo. Ahora es un paso adelante. Este proceso me ha permitido aprender mucho sobre como no rendirse, continuar luchando de la mejor manera”, apuntó ayer Aidoo para los medios del club. “Solo quiero decir muchas gracias a los aficionados por estar ahí en los momentos difíciles. No fue fácil pero vuestros mensajes, cariño y confianza me permitieron seguir adelante y ahora estoy de vuelta. Va a ser una temporada increíble”, asegura.

Aidoo recibió el alta médica los primeros días de la pretemporada del Celta, aunque Claudio Giráldez no lo convocó para el partido contra el Benfica porque considera que todavía ha de recuperar la condición física que le permita competir en la élite. El jugador ya se marca objetivos: “Lo primero que quiero esta temporada es ser mucho mejor. Y para el equipo, que también sea mucho mejor que antes”.

Recuerda los primeros entrenamientos tras la grave lesión que sufrió en octubre del año pasado durante un partido con la selección de Ghana. “Cuando empecé a entrenar con ellos, todos estábamos más contentos. Yo estaba muy nervioso y Laura Centoira –la psicóloga del primer equipo– vino y me dijo que estuviese tranquilo, que así lo haría mucho mejor. Después venía el doctor y me daba un abrazo para motivarme: ‘Volverás a donde estabas antes’, me decía. No ha sido fácil pero estoy mejor”.

Agradece el apoyo del celtismo: “Los aficionados son parte de mí en el campo y fuera. Incluso cuando voy a la compra se encuentran conmigo y me dicen: ‘Aidoo, venga, Aidoo’. Todo esto forma parte de ser futbolista y me gusta lo que hacen los aficionados porque siento que son parte de mí y yo parte de ellos”, conviene.

Su familia y el doctor Cota, admite, fueron claves en los momentos más difíciles: “Cuando me lesioné, fue mi mujer la que me trajo de vuelta a España. Mi familia ha sido muy muy buena conmigo. Hubo un momento que mi hija mayor, cuando el doctor Cota vino a vendarme la herida a casa, preguntó: ‘¿Puedo limpiar la herida de mi papá?’. Y el doctor Cota me dijo que sí. Todo esto me dio fuerza, No ha sido fácil. Ha sido muy muy difícil. A veces, sobre las doce de la noche iba al Castro a pensar en cuando no estaba lesionado, cómo lo estaba haciendo..., para darme motivación. A veces aquí, cuando estaba entrenando, intentaba levantar la pierna y no era posible”, recordaba ayer Aidoo.