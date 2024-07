Un año en busca de un mediocentro

El Celta busca dos piezas en este mercado de fichajes para reforzar una plantilla con excedente de jugadores. Además de un delantero centro para cubrir la vacante del traspasado Larsen, en A Sede continúan a la búsqueda de un mediocentro que supla a un Renato Tapia que dio por cerrada su etapa en Vigo. Desean contratar a un futbolista que atienda al perfil de tener buen pie y físico para gobernar la sala de máquinas celeste.

De hecho, el Celta estuvo a punto de cerrar hace un año la contratación de Wilfred Ndidi, del Leicester, primero; y de Mendy, del Angers, después En ambos casos, el acuerdo parecía cercano, pero finalmente Rafa Benítez, entonces entrenador céltico, tuvo que conformarse con los jugadores que tenía. Logró que en diciembre llegase el brasileño Jailson Marques, con el que coincidió een China, pero el jugador procedente del Palmeiras apenas fue utilizado como pivote. Es más, Claudio Giráldez lo considera un defensa central, de ahí que el actual entrenador del Celta insista en la necesidad de incorporar un jugador que refuerce una línea en la que aparecen con ficha del primer equipo solamente Fran Beltrán y Luca de la Torre, pues a Dotor se le busca una salida. De hecho, Giráldez ha recurrido desde su llegada a futbolistas de la cantera como Hugo Sotelo y Damián Rodríguez. A ellos se ha unido este verano Miguel Román, también del filial céltico. Con Sotelo ya no se cuenta, pues acaba de ser enviado de regreso al filial por negarse a renovar su contrato, que concluye en 2025.

Giráldez, como ocurrió antes con Benítez, considera necesario que el club incorpore para la medular un jugador con buen pie y mucho trabajo físico. El verano pasado, el Celta buscó una alternativa en la cantera del Real Madrid. Apostó por Carlos Dotor, pero el joven madrileño no encajó en los planes de los dos últimos entrenadores y está a punto de marcharse cedido.

Dotor quedó más relegado a la suplencia con la irrupción de Damián Rodríguez en el primer equipo desde el mismo momento que Giráldez se hizo cargo del Celta tras sus éxitos con el filial. El joven ponteareano es una de las mayores promesas de la cantera céltica. Acumula cinco partidos en la máxima categoría, en los que regaló dos asistencias y dejó muy buenas sensaciones como pivote posicional con excelente toque de balón y facilidad para verticalizar el juego de su equipo.

La pasada temporada, la principal referencia en el mediocentro céltico fue Fran Beltrán, que a sus 25 años se prepara para afrontar la séptima temporada consecutiva en el Celta. El madrileño, discutido por una parte de la afición, ha mostrado una gran fiabilidad y compromiso, destacando más en la contención que en la creación.

El otro mediocentro con ficha del primer equipo es Luca de la Torre. El internacional estadounidense no parece convencer demasiado a Giráldez para desenvolverse en esa posición. Hasta el lunes de la próxima semana no se reincorporará a la pretemporada del Celta tras participar en la Copa América con Estados Unidos.

Por segundo verano consecutivo, el equipo vigués rastrea el mercado en busca de esa pieza polivalente que mejore el potencial del mediocentro de una plantilla que aspira a disfrutar de un curso sin sobresaltos en Primera División.

Muchos son los nombres de posibles aspirantes que han sonado en las últimas semanas para fortalecer el mediocentro del Celta. El club no da pistas al respecto. Uno de los que ha sonado últimamente es el argentino Santiago Colombatto, del Oviedo. El Espanyol también asoma como interesado en Colombatto, que el curso pasado en Segunda anotó tres goles y dio diez asistencias en 37 partidos.

El Nacional de Madeira ficha a Miguel Baeza

El ya excéltico Miguel Baeza jugará en el Nacional de Madeira durante la temporada 2024-25, según anunció oficialmente en la tarde de ayer el club de la máxima categoría portuguesa. El centrocampista cordobés se desvinculó del Celta el viernes de la semana pasada después de recuperarse de una grave lesión que sufrió durante su cesión en el Mirandés. El Nacional de Madeira será el segundo equipo luso en el que juegue Baeza, pues con anterioridad había sido cedido por el Celta al Río Ave. El cordobés firmó por el conjunto celeste en el verano de 2020 un contrato por cinco años. Procedía de la cantera del Real Madrid, que se embolsó 2,5 millones de euros por un futbolista que apenas ha jugado en Balaídos. Ayer, Baeza realizó el primer entrenamiento con el equipo que dirige el técnico Tiago Margarido en el campo del Centenario de esta isla atlántica.

El Celta ha ofrecido a Sotelo y a Dotor al Leganés, según el club madrileño

Txema Indias, director deportivo del Leganés, se refirió a los rumores que sitúan en el equipo madrileño a Hugo Sotelo y a Carlos Dotor, jugadores del Celta, y aseguró que si bien han sido ofrecidos no hay “nada avanzado en esas dos situaciones”. Indias realizó estas declaraciones ayer, durante la presentación del zaguero francés Valentin Rosier. “En el mercado salen muchos nombres, y muchos asociados a muchos clubes. Son jugadores que han sido ofrecidos. Hemos podido hablar de las posibilidades de salidas que pueda haber en esos equipos por si pudiera encajarnos alguna. A día de hoy no tenemos nada avanzado en esas dos situaciones”, dijo Indias en referencia a los dos jóvenes centrocampistas del Celta. El club vigués le busca una salida a Dotor desde que finalizó la temporada al no entrar en los planes de Giráldez. La situación de Sotelo cambió en los últimos días al romperse las negociaciones para la renovación de su contrato. Por ello, el club ha decidido devolverlo al filial después de un año entero en el primer equipo.