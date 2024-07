Giráldez, “contento” de la pretemporada

Claudio Giráldez se mostró “contento” por cómo está transcurriendo una pretemporada en la que tiene que trabajar con treinta y tres futbolistas ante los problemas del club para desprenderse de los que no entran en los planes del entrenador. Admite que Borja Iglesias es de su “agrado” y lamenta que Iker Losada no firmase por el Celta. Para la cita de esta tarde ante el Benfica en Águeda (20 horas,TVG), Giráldez no podrá contar todavía con Aidoo, que regresa de una grave lesión en el tendón de Aquiles.

“Contento por cómo están yendo las cosas, con la actitud y la vitalidad de los jugadores”, apuntó ayer Giráldez en rueda de prensa, admitiendo que estos amistosos con rivales del nivel del campeón portugués son interesantes: “Ganar o perder es lo de menos en pretemporada. El objetivo es que mejoremos, que luchemos por competir. Queremos tener situaciones lo más cercanas posibles a la competición real. Para eso queremos rivales que nos lleven a las mismas dificultades que los equipos de Primera División. Que luchemos por competir, por ganar, por mejorar y que tengamos buenas sensaciones en cuanto a lo que pasa a nivel cualitativo, no cuantitativo”.

Considera el entrenador del Celta que trabajar con tanta gente no es nada nuevo para él, pues el curso pasado también se encontró en una situación parecida al hacerse cargo del primer equipo. “No es lo ideal pero lo estamos viendo más como una parte potencial que como una que nos genere un déficit. Es la situación que tenemos, que hemos heredado y hay que convivir con ella. Estoy muy contento de cómo los jugadores están afrontando esta situación con tanta naturalidad”, proclamó.

Al respecto, el entrenador de O Porriño recordó que al finalizar la pasada temporada ya habló con los que no cuenta para este curso y se mostró comprensivo con el club ante las dificultades para dar salida a tantos jugadores. “Entiendo que hay situaciones y contratos que cumplir que avalan a los jugadores. Hay que respetarlos y yo estoy contento con cómo la gente está entrenando y con el nivel de los jugadores que tenemos”.

Sobre fichajes, convino que hay que tener “paciencia”. Una de las incorporaciones que no pudo llevar a cabo el club fue la de Iker Losada, que acabó firmando por el Betis. “Ya sabéis que es uno de los jugadores de mi agrado. Me gustaría que hubiese estado aquí. Al final, las situaciones son como son. Hablamos de una plantilla larga en la que es difícil incorporar jugadores. A lo mejor había que haber tenido otro tipo de timing para poder hacer ese movimiento. Es una pena que el año pasado nos hubiésemos desvinculado de ese tipo de jugador. Viene de ahí el error más que de ahora”, comentó en referencia al atacante de Catoira.

Por otra parte, el Celta insiste en conseguir la incorporación de Borja Iglesias como recambio de Larsen. “Lo conozco mucho, es un jugador de mi agrado, pero como lo son otros muchos de los que se ha hablado, que se tantean y que se habla. Ojalá podamos complementar la plantilla de la mejor manera posible. Ya veremos qué va pasando”, añadió Claudio Giráldez sobre el delantero del Betis.

También habló el técnico porriñés de Iago Aspas, que el 1 de agosto cumplirá 37 años. “A Iago tenemos que frenarlo. Él, en energía, ilusión y ganas tiene para regalar. Lo veo bien, se ha preparado bien en el proceso de vacaciones, como ha hecho el resto de sus compañeros. Hoy en día la gente se cuida mucho, llega muy bien”, apuntó el técnico sobre el ídolo del celtismo.

Y argumentó Giráldez la ausencia en los entrenamientos de una de las grandes promesas de la cantera y uno de los destacados del Fortuna, Fer López. “Su ausencia tiene que ver con lo que tenemos, con qué posiciones pueden estar un poquito más liberadas dentro de que tenemos copadas todas. Hay jugadores que por edad, por madurez, creemos que pueden competir a día de hoy”, añadió el entrenador del Celta desde Afouteza.

Manu Sánchez, Paciencia, Dotor, Lobete y Kevin, fuera de la lista para medirse al Benfica

Giráldez convocó a 25 jugadores para el amistoso de esta tarde en Águeda ante el Benfica (20 horas, TVG). Se quedan en Vigo por problemas físicos: Aidoo, Guaita y Allende. Seis no comparecerán en el primer compromiso de la pretemporada por decisión técnica: Manu Sánchez, Dotor, Lobete, Paciencia, Kevin Vázquez y el canterano Yoel Lago. Los cinco primeros no entran en los planes de Giráldez para la temporada que viene. Tampoco aparecen Luca de la Torre, que disputó la Copa América y no se incorporará al equipo hasta el 22 de julio, y Miguel Baeza, que ayer rescindió su contrato con el club. La lista de citados la componen: Iván Villar, César Fernández y Marc Vidal (fichado para el Fortuna), como porteros. Defensas: Carreira, Rueda, Manquillo, Mingueza, Starfelt, Carlos Domínguez, Unai Núñez, Ristic y Jailson. Centrocampistas: Beltrán, Sotelo, Miguel Román y Damián. Atacantes: Aspas, Douvikas, Carles Pérez, Hugo Álvarez, Alfon, Bamba, Williot Cervi y Pablo Durán.

Adiós a Baeza

Cinco de los seis que no entraron en esta convocatoria de Giráldez están en la rampa de salida. Dotor podría abandonar Vigo en los próximos días, después de que el club anunciase en la tarde de ayer la rescisión del contrato de Miguel Baeza. El cordobés está a punto de cerrar un compromiso con el Nacional de Madeira para jugar en la liga portuguesa. El madrileño, por su parte, cuenta con varias ofertas en España para marcharse cedido un año, como acaba de hacer el canterano Miguel Rodríguez, después de que el club traspasara a José Fontán al Arouca luso y le concediese la baja a Lautaro de León para que firmase por el Andorra. Además, Tapia cerró su etapa en el club vigués tras finalizar su contrato y Baeza se desvinculó ayer del club. A estas cinco bajas, además del traspaso de Larsen, el Celta intentará añadir las de Manu Sánchez, Lobete, Paciencia, Kevin Vázquez y Dotor. Más complicadas parecen las salidas de Carles Pérez y Franco Cervi, que sí han entrado en la primera convocatoria de Giráldez contra un rival al que también se enfrentó el verano pasado en el Algarve, ante el que cayó por 2-0.