Giráldez: “Borja Iglesias es un jugador de mi agrado”

Claudio Giráldez ofreció la primera rueda de prensa de la pretemporada como previa al partido amistoso que el Celta disputará mañana contra el Benfica en la localidad portuguesa de Águeda, en el distrito norteño de Aveiro (20 horas, TVG). El entrenador céltico ser mostró “contento” por cómo está transcurriendo una pretemporada en la que tiene que trabajar con treinta y tres futbolistas ante los problemas del club para desprenderse de los jugadores que no cuentan para la próxima temporada. Admite que Borja Iglesias es de su “agrado” y lamenta que Losada no firmase por el Celta. Para esta primera de las seis citas previstas en esta etapa de preparación, Giráldez no podrá contar todavía con Aidoo, que regresa tras una grave lesión en el tendón de Aquiles. Cree que el internacional ghanés necesitará más tiempo de preparación para volver a competir.

“Contento por cómo están yendo las cosas, con la actitud y la vitalidad de los jugadores” y considera que estos amistosos con rivales del nivel del campeón portugués son interesantes: “Que luchemos por competir, por ganar, por mejorar y que tengamos buenas sensaciones en cuanto a lo que pasa a nivel cualitativo, no cuantitativo”.

Considera el entrenador del Celta que entrenar con tanta gente no es nada nuevo para él, pues el curso pasado también se encontró con una situación parecida al hacerse cargo del primer equipo. “No es lo ideal (trabajar con 33 jugadores) pero lo estamos viendo más cómo una parte potencial que como una parte que nos genere un déficit. Es la situación que tenemos, que hemos heredado y tenemos que convivir con ella. Estoy muy contento de cómo los jugadores están afrontando esta situación con tanta naturalidad”.

Al respecto, Giráldez recordó que ya al finalizar la pasada temporada habló con los jugadores con lo que no contaría para este curso y se mostró comprensivo con el club ante las dificultades para dar salidas a esos jugadores. “Entiendo que hay situaciones y contratos que cumplir que avalan a los jugadores, a los clubes que para eso están. Hay que respetarlos y yo estoy contento con cómo la gente está entrenando y con el nivel de los jugadores que tenemos”.

Sobre fichajes, habla de que hay que tener “paciencia”. Una de las incorporaciones que no pudo llevar a cabo el Celta fue la de Iker Losada, que acabó firmando por el Betis. “Ya sabéis que es uno de los jugadores que es mi agrado. Me gustaría que hubiese estado aquí. Al final, las situaciones son como son. Hablamos de una plantilla larga en la que es difícil incorporar jugadores. A lo mejor había que haber tenido otro tipo de ‘timming’ para poder hacer ese movimiento. Es una que el año pasado nos hayamos desvinculado de ese tipo de jugador. Viene de ahí el error más que de ahora”.

El Celta continúa con las negociaciones para la incorporación de Borja Iglesias como recambio de Larsen, que se marchó traspasado al Wolverhampton. “Lo conozco mucho, es un jugador de mi agrado, pero como lo son otros muchos jugadores que se ha hablado, que se tantean y que se habla. Ojalá podamos complementar la plantilla de la mejor manera posible. Ya veremos qué va pasando”, añadió Claudio Giráldez sobre el delantero del Betis que el Celta intentará incorporar para la temporada 2024-25.