El Betis admite que el Celta está interesado en Borja Iglesias

Borja Iglesias viajó ayer a Austria con el Betis para celebrar una concentración de pretemporada mientras no se define su futuro profesional y aparecen nuevos pretendientes para hacerse con los servicios del delantero compostelano, que al menos interesa a Celta, Stuttgart y Olympique de Lyon. Ayer, el director deportivo del conjunto sevillano, Manu Fajardo, reconoció que el Celta es uno de los clubes que pretende al futbolista gallego.

“Como he comentado en otras declaraciones, Borja Iglesias es un jugador con contrato en vigor con el Betis, por supuesto que parte con el equipo a Austria. Es un delantero que a pesar de no haber tenido una dinámica positiva en cuanto al número de goles, sigue siendo apetecible en el mercado, hay distintas situaciones con Borja y el día que sus agentes transmitan que hay interés formal de un club nos sentaremos y haremos lo mejor para todas las partes. Hay conversaciones, no sólo con el Celta sino con otros equipos, y el día que el agente traslade una propuesta formal, se valorará”, señaló Fajardo durante la presentación de Diego Llorente como nuevo jugador bético.

Sobre las posibilidades de regresar al Celta, Borja Iglesias comentó poco antes de partir hacia Austria: “No tengo ni idea”.