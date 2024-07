Solo fue un sueño

Thiago Alcántara, apellido materno y el Do Nascimento en el arte, se retira. Lo adelantó ayer Fabrizio Romano. Las lesiones, recurrentes en su carrera pero especialmente incómodas desde su fichaje por el Liverpool, precipitan su jubilación a los 33 años, cumplidos en abril. Abandona el césped, su patio de recreo; quizá sin alcanzar todo lo que su calidad había pronosticado, pero habiendo confirmado a la vez la magia heredada y propia. Se va sin haber vestido jamás la celeste. El anhelo recurrente del celtismo cada verano, siempre más ilusorio que real. Nunca lo situó el fútbol al alcance, hecho como está del material con que se forjan los sueños. Siempre fue, en sus controles y pases, un jugador de ficción.

Finales de los noventa. Mostovoi, Revivo, Karpin y Penev en el rondo de A Madroa. Espectadores y periodistas, sin embargo, dan la espalda. Fijan sus ojos en el niño que, en el campo de abajo, convierte el balón en su pajarillo amaestrado. Es Thiago, el primogénito de Mazinho. Luego intercambiará regates y caños con su hermano Rafinha en Balaídos, en imágenes que no envejecen, aunque sí la esperanza de verlos reunidos. Al menos de Rafinha quedan recuerdos duplicados.

Nacido en Italia, durante la etapa de su padre en el Lecce, esa itinerancia marca la biografía de Thiago. Cuando era alevín, el Celta se había desprendido de las categorías de menor edad. Siguió a su padre a Elche. Cuando regresó a Vigo, fichó por los infantiles del Ureca. Lideró durante año y medio una escuadra imborrable. Aquella que ganó la Liga Gallega. En la escuadra de Nigrán coincidió con Rodrigo Moreno, primo en el afecto. El Barça le echó el guante en 2005 cuando Mazinho y Horacio Gómez, reconciliados, ultimaban el acuerdo.

Nunca ha pertenecido al Celta, más que en su corazón y en la imaginación colectiva, pero sí se ha enfrentado al equipo vigués; con el filial azulgrana y con el sénior, antes de emigrar al norte de Europa. Se le suponía designado por Guardiola para complementar y prolongar a Xavi e Iniesta. El Barça no lo blindó contractualmente y se marchó al Bayern. Allí incrementó su colección de títulos y asombros, pero exprimiendo su físico, que lo ha condicionado ya irremediablemente desde su fichaje por el Liverpool en 2020.

En mayo comunicó que no ampliaría su vinculación con el club inglés. Su etapa como ‘red’ ha estado marcada por las bajas: se contagió por coronavirus en septiembre de 2020 y, nada más recuperarse, una lesión de rodilla lo tuvo apartado hasta diciembre. Durante su etapa en el Barça no estuvo tan lastrado. En su aterrizaje en Múnich sí sufriría ciertas turbulencias. Pudo debutar en la Bundesliga. Sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis que no le dejaría volver a jugar hasta noviembre de 2013. La suerte no estaba de su lado esa temporada y en abril del 2014 se rompió el ligamento interno de la rodilla. Es el mes febrero de 2023 el que ha marcado este último tramo de su carrera. Unos problemas en el flexor de la cadera lo acabarían varando sin fecha aparente de vuelta. Reapareció el pasado 4 de febrero. Disputó cinco minutos ante el Arsenal y su cuerpo dijo basta.

Una vez confirmó que no renovaría con el Liverpool, se le vinculó rápidamente al Girona. Se le vio por la ciudad y se especulaba que podría sumarse al proyecto de Míchel, pero no ha sido así. Es amigo íntimo de Eloi Amagat y suele pasar sus vacaciones en la Costa Brava.

Había llegado a Anfield con un objetivo: levantar el título de la Premier League. Un trofeo que se le ha resistido. De todas formas, se retira con un palmarés envidiable: dos Champions League, cuatro Ligas, siete Bundesligas, dos Mundiales de Clubes, cuatro DFB Pokals, tres Supercopas de Europa, una FA Cup, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, tres Supercopas de Alemana, una Carabao Cup y una Community Shield.

A Thiago, pese a su declive, pretendientes no le faltaban. Tenía propuestas de Brasil y Arabia Saudí. Quizá se le abra de manera inmediata una salida en los banquillos. El Barça quiere sumar al cuerpo técnico de Hansi Flick una figura que maneje el alemán y el español para ejercer de enlace. Thiago es el primero con el que se ha contactado, aunque hay otras opciones como Marc Bartra o Javi Martínez. Son cosas de adulto. Para el celtismo, será eternamente aquel niño prestidigitador e hipnótico. Un sueño. Solo eso. Todo eso.