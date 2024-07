CSD y Federación se reúnen el lunes para decidir el futuro mundialista de Vigo

El lunes será el punto de “no retorno” para Balaídos en su aspiración de convertirse en una de las sedes del Mundial de 2030 cuya organización España compartirá con Marruecos y Portugal. Mañana el Consejo Superior de Deportes ha convocado a la Federación Española para elevar su propuesta definitiva de sedes que acogerán el torneo dentro de seis años. Después de días marcados por la impaciencia ya que la reunión estaba prevista en un principio para el jueves, será el lunes cuando se tome la decisión definitiva.

En esa reunión Consejo y Federación deben decidir si mantienen el número de once sedes actuales o las amplían con la entrada de Vigo o Valencia e incluso existe la posibilidad de que sean ambas las que entren y que España presente trece estadios en su propuesta definitiva.

El tiempo apremia. España debe trasladar a sus compañeros de organización su decisión y estos aprobarla. El día 31 de julio toda la documentación debe ser remitida a la FIFA, que dará su definitiva aprobación e introducirá algunas modificaciones, y para entonces las tres federaciones deben haber consensuado los detalles de su candidatura. La FIFA no pone obstáculos a la ampliación del número de sedes, pero reclama que exista unanimidad entre los países organizadores. Marruecos y Portugal no están muy contentos con los bandazos que llegan desde España y seguramente acepten los cambios siempre que el número de partidos previstos ahora mismo en sus estadios no sufran modificaciones. España tendría que repartirlos más si finalmente se amplía el número de sedes.