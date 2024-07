El himno que nos explica

Hace un año, abrazado a su padre y rodeado por miles de ojos vidriosos que trataban de procesar lo que acababan de ver y escuchar, Pucho dejó de ser el dueño de “Oliveira dos cen anos”. Aquella tarde del 5 de julio en el Teatro AFundación el artista, después de seis meses de entrega física y espiritual para crear el himno del centenario, le entregó al celtismo su obra con la ilusión de que tuviese una vida larga y próspera y que dentro de mucho tiempo nadie se acordase de su autor ni de todas aquellas personas que le prestaron su talento y esfuerzo para conducir su idea al mejor puerto posible. Que solo se hablase del himno como parte indivisible del Celta, de su gente, de su historia, de sus raíces y que las generaciones posteriores nunca pensasen en su fecha de nacimiento, que pareciese que “siempre ha estado ahí”.

Decir que aquel día comenzó una historia de éxito no alcanza a describir la importancia que la canción, el himno o simplemente la “Oliveira” ha cobrado en la vida del Celta. Las escasas voces críticas que aún resistían después de la atronadora presentación, agarradas a la extraña teoría de “no se puede cantar”, desaparecieron a las pocas semanas aplastadas por los miles de aficionados que desgastaron la aplicación de Spotify con el objetivo de aprenderse la letra a tiempo de llegar en condiciones al primer partido de Liga. La conexión fue inmediata. “Es la canción que nos explica” dijo alguien en aquellos días y por eso su impacto resultó tan demoledor. Desde el primer fin de semana –la costumbre se mantiene– comenzó a sonar en las discotecas de Vigo cada fin de semana y a estar presente en el día a día de los aficionados. Más allá de su calidad musical y artística, “Oliveira dos cen anos” ha supuesto una sacudida interna al celtismo. Incluso para aquellos que tenían ese sentimiento algo aletargado, el himno conmueve hasta un punto impensable, refuerza y emociona a los celtistas de toda la vida y seduce a quienes permanecían alejados de la fe. Semejante respuesta era difícil de prever. En el club, quienes siguieron de cerca el proceso, quienes tenían toda la información y concedieron a C.Tangana la libertad creativa para hacer lo que estaba en su mente sin tutelas ni preguntas incómodas, no tenían duda de que funcionaría y engancharía. Pero no podían calibrar el terremoto que vendría a continuación. Solo un año después de su nacimiento resulta complicado rebatir que ahora mismo el Celta tiene tres símbolos por encima de todo: el color de su camiseta, el escudo y su himno.

C.Tangana junto a los futbolistas el día de la presentación. / Ricardo Grobas

Es imposible desligar la llegada de “Oliveira” de todo lo que se ha vivido en el entorno del Celta durante la pasada temporada y el ambiente entusiasta que se ha generado cada fin de semana en Balaídos. El club ha encontrado una respuesta a su alrededor que no se correspondía con su momento deportivo y se señala al himno como un “elemento movilizador único” aunque también hayan influido otras cuestiones como la apertura de la nueva grada de Marcador (que ha cambiado la configuración del estadio). Gael García, actual responsable de Contenidos en el Celta, fue el encargado de lidiar directamente con el proyecto como coordinador del Centenario. Vivió de modo más intenso el proceso de gestación y el nacimiento del himno, pero como a la mayoría de gente del club le desbordó la respuesta de los aficionados: “De la misma manera que confiábamos en que Pucho lo iba a hacer bien y que iba a tener una aceptación brutal, lo que no contábamos es que este himno fuese la chispa que encendiese un celtismo que estaba adormecido durante mucho tiempo. Hemos batido récord de ventas en retail, hay cuatro mil personas en lista de espera para hacerse socios, récords en los campus…La temporada ha sido muy mala en lo deportivo y la afición nunca le dio la espalda al equipo; los datos de asistencia al estadio son los más altos superando incluso a los del Celta europeo. Esto ha ayudado a generar un índice de celtismo nunca visto”.

Los datos son abrumadores (cuatrocientos medios de comunicación se hicieron eco del estreno del himno, cuatro millones de reproducciones tiene el vídeo en youtube, en Spotify el himno ha sonado casi siete millones de veces, el club ha encontrado en los principales festivales de comunicación una lluvia de premios que homologan internacionalmente el proyecto) pero hay triunfos aún más grandes que ir a Cannes a recoger el León de Oro de la publicidad. Los colegios están llenos de niños que cantan orgullosos el himno, que lo graban con la complicidad de sus profesores para enseñarlo al mundo y que acuden a Balaídos atraídos en gran medida por ese momento que preludia el arranque del partido. Gael García lo explica con claridad: “Hay un retorno que vamos a rentabilizar durante muchos años porque quien se ha subido al carro del Celta porque el himno le ha despertado un sentimiento de pertenencia igual lo tenemos como abonado durante décadas o toda la vida. En ese sentido ha superado todas las expectativas. Todo el mundo trabaja por encontrar “experiencias” durante un partido de fútbol y es muy complicado. Y nosotros la tenemos mejor que nadie cada fin de semana gracias a ese momento litúrgico del himno”.

Esa tabla ha ayudado a surfear al Celta una temporada complicada como la pasada. Ahora la idea es cuidar, proteger y amplificar ese flotador al que el Celta se agarrará durante los próximos cien años....por lo menos.

