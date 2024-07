El Celta reanuda esta mañana, a partir de las 10:15 horas, la actividad deportiva con el primer entrenamiento de una pretemporada atípica porque será la primera en los últimos doce años que el equipo vigués arranque sin nuevas caras. El club no ha querido informar sobre los futbolistas que han sido citados a esta sesión de trabajo. Se espera que se presenten todos los del curso pasado, a excepción de los dos que han causado baja: Renato Tapia por finalizar contrato y Strand Larsen por irse traspasado al Wolverhampton. También está confirmada la ausencia de Luca de la Torre, que viene de participar en la Copa América. Es probable que a la cita tampoco acuda Miguel Rodríguez, que negocia su cesión al Utrecht. A estas ausencias hay que añadir las de José Fontán y Lautaro de León, que formaban parte de los cedidos que regresaban a casa pero el club traspasó al arousano al Arouca y le dio la baja al hispano-uruguayo, que se va al Andorra.

Un arranque de pretemporada atípico / J. conde

El equipo vigués será el más madrugador de Primera División en retomar los entrenamientos tras las vacaciones de verano. Esa puede ser una de las causas de que al club no le haya dado tiempo de cerrar alguno de los fichajes previstos. Esta situación no se había dado desde que el equipo vigués ascendió por última vez a la máxima categoría, en 2012. En las doce temporadas precedentes, los dirigentes del Celta apuraron las gestiones para que en cada inicio de pretemporada hubiese una nueva incorporación. Esta dinámica no tendrá continuidad este verano, pues el club continúa sin cerrar ningún fichaje. Los esfuerzos de los dirigentes se han centrado, en esta ocasión, en aligerar una plantilla extremadamente amplia, que aún supera la treintena tras las bajas de Tapia, Larsen, Fontán y Lautaro. En ese grupo se incluyen los canteranos Carlos Domínguez, Hugo Sotelo, Damián Rodríguez y Hugo Álvarez, todavía con ficha del filial, además de Alfon González (jugó en el Fortuna pero pertenecía al primer equipo) y los que estuvieron cedidos: Baeza, Paciencia, Sergio Carreira y Lobete.

Un arranque de pretemporada atípico / J. conde

Uno de los que se sitúa en la rampa de salida es Manu Sánchez, que interesa al Betis, entre otros. El lateral madrileño se convirtió el verano pasado en el segundo fichaje céltico. Firmó el 3 de julio, días antes de que arrancase la pretemporada. Más madrugador fue Carles Pérez, otro al que el club busca una salida. El madrileño firmó el nuevo contrato el 30 de junio, después de concluir su año de cesión en Vigo por el AS Roma.

El sueco Williot Swedberg, otro que hoy acudirá a Afouteza, estrenó la relación de fichajes del Celta para el curso 22/23. Quince días antes del inicio de la pretemporada, el joven talento sueco estampó su firma con el equipo vigués.

Franco Cervi, que lleva días trabajando en Afouteza, a pesar del interés del club por buscarle una salida, fue el primer fichaje del verano de 2021. El argentino firmó horas antes del comienzo de los entrenamientos con su nuevo equipo.

El verano del coronavirus (2020) tuvo como primer protagonista en el Celta a Renato Tapia, que se comprometió con el Celta cinco días antes de iniciarse la pretemporada.

Los responsables célticos se dieron prisa los años previos para confeccionar las plantillas. Así, para la temporada 2019-20 adelantaron el fichaje de Denis Suárez, Joseph Aidoo y ‘Toro’ Fernández para que ya estuviesen presentes en la primera sesión de trabajo.

Lo mismo ocurrió un año antes con David Juncá, Néstor Araújo y Okay Yokuslu, que programaron con mucha antelación su llegada a Vigo. El primero, más de un mes antes del inicio de la pretemporada. El mexicano y el turco, con más de quince días de margen.

Aunque el más madrugador de todos los fichajes de verano de los últimos tiempos continúa siendo Maxi Gómez. El uruguayo firmó por el Celta el 22 de mayo de 2018 y esa pretemporada no arrancó hasta el 10 de julio. El goleador realizó una preparación previa personalizada para rebajar peso. Jozabed Sánchez también llegó con antelación a Vigo.

Lo mismo hizo José Naranjo en la pretemporada 2016-17, que el Celta afrontó con otro problema de masificación en la plantilla. Había 25 futbolistas en nómina. El atacante andaluz fue el primero de los siete fichajes que se concretaron.

En esta nómina de primeros fichajes del verano céltico aparecen nombres ilustres como el de Iago Aspas. El 18 de junio de 2015 se anunció su regreso a casa tras su paso por el Liverpool y el Sevilla. Daniel Wass también se anticipó a esa pretemporada con Berizzo. El técnico argentino eligió a su compatriota Pablo Hernández como primer refuerzo para el curso 2014-15. Larrivey y Carles Planas también se adelantaron al primer entrenamiento. Nolito se comprometió con el Celta el 1 de julio de 2013. Antes lo habían hecho Charles Días y Andreu Fontás. Y esta relación de fichajes antes de la pretemporada se cierra con Javi Varas y Samuel Llorca, a principios de julio de 2012.

Ayer, a las pruebas médicas en la clínica de A Sede le siguieron exámenes físicos en Afouteza, a los que por la mañana acudieron, entre otros, Aspas, Beltrán, Hugo Álvarez, Bamba, Ristic, Manquillo, Paciencia y Sergio Carreira.