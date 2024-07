El Celta arranca la pretemporada sin cerrar fichajes

El trabajo de la dirección deportiva del Celta en las semanas previas al inicio de la pretemporada se ha centrado en buscar acomodo a los que no entran en los planes de Claudio Giráldez. Esa labor ha dado ya los primeros frutos con las salidas de Lautaro de León y la confirmada ayer por el club de José Fontán, que firma por el Arouca portugués. A estas dos bajas hay que añadir la de Renato Tapia, que finalizó contrato, y la de Jörgen Strand Larsen, traspasado al Wolverhampton.

Mientras tanto, medios franceses vinculan al mediapunta César Gelabert, del Toulouse, con el equipo vigués. A los célticos también se les relaciona con Alberto Moreno, Borja Iglesias y Santiago Colombatto. El club, sin embargo, continúa sin cerrar ninguna incorporación a falta de un día para que la plantilla comience a entrenar en la ciudad deportiva de Mos.

Cuatro bajas y ninguna incorporación. Ese es, por el momento, el balance de gestión del departamento que dirige Marco Garcés, con respecto a una plantilla de Primera División que ahora mismo supera los treinta futbolistas mientras el club pretende reducirla a 18 más cinco canteranos. Ayer, el Celta confirmó el traspaso del canterano José Fontán al Arouca, de la primera división portuguesa, por el que firma hasta 2026.

La prioridad para Garcés ahora mismo continúa siendo la de aligerar el grupo de jugadores con los que trabajará Giráldez a partir de mañana viernes en Afouteza, pues el entrenador también quiere contar con un nutrido grupo de canteranos, de los que saldrán esos cinco a los que mantendrá en dinámica del primer equipo durante la temporada que el Celta comenzará el 16 de agosto ante el Alavés.

No parece probable que el club pueda cerrar alguna de las negociaciones que mantiene abiertas para incorporar a alguno de los refuerzos solicitados por Giráldez antes de que el primer equipo inicie este viernes las sesiones de trabajo en Mos.

César Gelabert

Numerosos jugadores han estado relacionados con el Celta en las últimas semanas, pero nada se ha concretado por el momento. En las últimas horas surgió un nombre más, el de César Gelabert: un mediapunta español que el pasado verano llegó al Toulouse tras formarse en la cantera del Real Madrid, donde coincidió con los célticos Baeza y Dotor, y jugar durante dos temporadas con el Mirandés en Segunda.

La prensa gala apunta que el Celta es el que más ha avanzado en las negociaciones para conseguir la cesión de este jugador de 23 años que también interesa a otros clubes españoles. En el equipo francés, por el que firmó contrato hasta junio de 2027, Gelabert disfrutó por primera vez de la Europa League. En toda la temporada disputó 25 partidos, de los que seis fueron en la competición continental, aportando un gol y tres asistencias. Sin embargo, no tuvo un buen cierre de temporada, pues fue suplente en las once últimas jornadas de la Ligue 1. Gelabert, hijo de un exfutbolista del Sporting de Gijón, destaca por su calidad técnica y es un perfil de jugador que busca el Celta después de no poder cerrar el regreso de Iker Losada.

El lateral izquierdo sevillano Alberto Moreno, que quedó libre tras su paso por el Villarreal, el mediocentro del Oviedo Santiago Colombatto y el excéltico Borja Iglesias también suenan como posibles refuerzos. El delantero del Betis regresaría a Vigo si fructificase el traspaso del céltico Manu Sánchez al club andaluz.