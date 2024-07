As Celtas anuncia a María Figueroa y ata a María Calvar y Jimena, del Sárdoma

As Celtas anunció este miércoles la incorporación de María Figueroa (Redondela, 2002) a su proyecto. En el Viajes Interrías de 2ª RFEF, ahora Atlético Villalonga, la jugadora, que puede ocupar un puesto en el eje de la zaga o jugar en el centro del campo, disputó también esa categoría en el Sárdoma 22/23. Y antes había jugado en el Dépor B y en el Matamá del ascenso (2019).

El club, a falta de varios anuncios oficiales, ya tiene el armazón para su primer equipo. No supone todo el plan A expuesto por Humberto Lede cuando se diseñó este proyecto, pero sí en líneas generales.

Adriana Alonso (Vigo, 2004) y Naiara Martínez (Redondela, 2007) en la portería; Paula González (Vigo, 2004), Elena Pérez (Vigo, 2003), Sara Álvarez “Muñi” (O Rosal, 2003), María Figueroa (Redondela, 2002), Celia Fontecha (Burgos, 2005) y Jimena Oubiña (Vigo, 2007) en la zaga; la medular para Paula Lorenzo (Mos, 2003), Ana Toubes (Ourense, 2001), Lara Martínez (Vigo, 2000), Nara Fernández (Salvaterra, 2008) y María Calvar (Moaña, 1999); y el ataque para Noelia Pereira (Salceda, 1999), Irene Fernández (Vigo, 1997), Emma Domínguez (Gondomar, 2004) y Claudia García “Clo” (Vigo, 1994).

As Celtas ha asumido siete jugadoras titulares de la UD Mos. Del área de influencia, a Naiara, Nara e Irene (Lóstrego CF) y Jimena y Calvar (Sárdoma CF). Del Interrías de 2ª RFEF, ahora Atlético Villalonga (en el que ha recalado Edu González), llegan María Figueroa, “Clo” y “Muñi”. Puede haber más novedades, porque la Federación Española permite 25 licencias de futbolistas, con un máximo de 16 para mayores de 23 años.

Además, la versatilidad de Noelia (Lede la reconvirtió, con éxito, en carrilera derecha), Figueroa y de la propia Elena (antes de explotar como excelente central jugó arriba) o incluso de Fontecha, que en el Burgos era extremo y en Mos ocupó un lateral, permitirá a la entrenadora más soluciones.

En el caso de Fontecha, nacida en Burgos, se dan circunstancias especiales. Está estudiando en la Universidade de Vigo, se ha recuperado de una enfermedad que le hizo perder buena parte de la temporada… y era una jugadora básica con Lede. Al igual que otras jugadoras podrá disponer de ficha B (1ª Galicia) con dinámica del A. Otras que han disputado la 3ª RFEF con el Mos (Almeida, Candela, Ángela Novas y Carmen), alguna que sufrió lesión de larga duración, estarán en el filial.

En cuanto a “abejas amarillas” que no se vestirán la zamarra celeste, ni el Mos, como cesionario de la plaza, ni el Celta, receptor de la misma, han anunciado oficialmente las bajas o que no cuentan con ellas. Por falta de encaje en la nueva plantilla celeste, motivos propios en otros casos o cuestiones laborales y/o académicas, Andrea Otero, Sara Porto, Marta Gil, Carla Carballo, Ainoa Galarza, Claudia Pintos, Laura de la Torre e Itziar Ferreira no figuran ni en el plan A previsto hace un mes ni en el plan B lanzado hace dos semanas, cuando algunos fichajes no fueron posibles. Tampoco Andrea Vares. El coordinador deportivo la quería, pero el club la descartó por exceso de porteras, al ser Naiara petición expresa de la técnica. ¿Podría entrar alguna en un plan C? Muy difícil.