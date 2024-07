Una salida anunciada y una gran venta

El mercado abre oficialmente hoy con mucha faena por delante para el Celta. A escasamente cuatro días de la vuelta a los entrenamientos en la ciudad deportiva, el club celeste acelera para concretar en los próximos días alguna de las operaciones que tiene en marcha para aligerar su plantilla en una docena de jugadores. La Operación Salida marcha bastante más despacio de lo que pretendía en club, si bien la dirección deportiva ha logrado cerrar, con el traspaso de Larsen al Wolverhampton por 30 millones, la venta más importante del verano. Tras un mes largo de gestiones, solo el delantero noruego y Renato Tapia, que ayer acababa su contrato, han abandonado el club. Si en los próximos días no se producen movimientos, Claudio Giráldez arrancará el viernes la pretemporada con 32 jugadores en nómina.

La venta de larsen

Es la mejor noticia que ha recibido el Celta desde que Laliga echó el telón a finales del mes de mayo. Larsen era la mejor opción con que contaba el club para hacer caja y el club lo ha vendido por un precio récord de 30 millones, igualando las cantidades recibidas por Gabri Veiga y Maxi Gómez. Pero quizá lo más importante es que el club imputará la venta del noruego al ejercicio 2023-24, con el consiguiente alivio que va a suponer para las arcas del club, seriamente mermadas por el oneroso despido de Rafa Benítez. La operación, como muchas acometidas por los Wolves, se ha formalizado mediante una cesión con opción de compra obligatoria al final de la temporada venidera. Pese a que el anuncio se hará oficial en los próximos días, la inclusión del traspaso en las cuentas del ejercicio 23-24 supondrá un considerable alivio para el casi agotado límite salarial y permitirá al Celta manejar mejor la planificación de un verano especialmente agitado por el ingente número de salidas que el club se propone dar. La dirección deportiva maneja el escenario de desprenderse de algunos de los salarios más elevados, como los de Carles Pérez, Jonathan Bamba, Unai Núñéz o Franco Cervi, a los que ha puesto en el escaparate sin que hayan trascendido avances

renato tapia

El Celta hizo oficial ayer en sus redes sociales lo que era un secreto a voces desde que LaLiga echó el telón el pasado 26 de mayo: la marcha de Renato Tapia. El internacional peruano concluía contrato y hace tiempo que se descartó su renovación, con lo que cambiará de aires el próximo año tras cuatro campañas en Vigo de dispar rendimiento. El jugador ha renunciado a participar con Perú en la Copa América a la espera de firmar con un nuevo equipo.

alfon y manu sánchez

La gran campaña con el Fortuna ha abierto de par en par a Alfon las puertas de la Segunda División, aunque el albaceteño, al que resta un solo año de contrato, cuenta también con pretendientes en la Primeira Liga portuguesa y en el fútbol mexicano.

Manu Sánchez interesa a Mallorca, Osasuna y Betis, pero no se conocen avances en las negociaciones más allá del interés mostrado. El Celta sopesa la posibilidad de incluir en la negociación con el conjunto sevillano a Borja Iglesias, pero las conversaciones para el posible retorno del Panda están en fase embrionaria y su regreso presenta el importante problema de su astronómico salario.

Los cedidos

El Celta no ha encontrado acomodo a ninguno de los jugadores que jugaron a préstamo en otros equipos y no entran en los planes de Claudio Giráldez: Gonçalo Paciencia, José Fontán, Julen Lobete, Miguel Baeza, Lautaro de León y Sergio Carreira. De ellos, el salario más elevado es el del delantero portugués, a quien el club busca destino con buenas expectativas en la liga mexicana, según confirmó recientemente el director de fútbol celeste, Marco Garcés. La buena campaña firmada por Fontán con el Cartagena hace albergar esperanzas de que no será difícil encontrarle un equipo de su gusto. Lo mismo sucede con Lobete, que no ha desentonado con el Andorra. Más complicados parecen los casos de Carreira, que solo sumó 20 partidos con el Elche, Lautaro y Baeza, este último debido la grave lesión de rodilla sufrida en octubre pasado. A Carreira y Lautaro les resta un solo año de contrato, con lo que no se descarta un acuerdo para desvincularse del club.

emilio rodríguez

La prensa mexicana daba el sábado por cerrado el fichaje por el Celta Emilio Rodríguez, extremo derecho de 21 años del Pachuca. En la Calle del Príncipe, se reconoce el interés por el joven futbolista, pero se recalca la operación está aún lejos de concretarse y menos en los términos de los que se está hablando en México: 2,5 millones por el 50 por ciento del pase. No se descarta que el futbolista, si llega a concretarse su fichaje, tenga ficha con el filial. La prioridad de dar salidas dificulta, por ahora, su llegada.

iker losada

El único objetivo declarado del Celta jugará las próximas cinco temporadas en el Betis, que anunciará en los próximos días su fichaje. La necesidad de aligerar plantilla antes de concretar fichajes ha dejado muy atrás el Celta en la carrera por hacerse con los servicios del atacante catoirense. La llamada de Giráldez no ha bastado al equipo vigués para competir con la fuerte apuesta realizada por el club sevillano. El gran error fue dejarlo ir el verano pasado.