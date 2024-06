El Celta acuerda la venta de Larsen

Al Celta se le echa el tiempo encima. La dirección deportiva aceleró en las últimas horas la operación que llevará a Jörgen Strand Larsen al Wolverhampton e incluir así el traspaso del delantero noruego en el ejercicio 2023-24. Este movimiento permitirá liberar una importante cantidad de masa salarial de cara a una temporada que el club celeste afronta al límite de sus posibilidades debido a su elevado gasto en fichas en la pasada temporada, agravado por la astronómica indemnización que supuso el despido de Rafa Benítez.

Larsen interesaba a varios clubes de la Premier y la Serie A, pero son los Wolves los que finalmente se van a hacer con los servicios del atacante nórdico. A efectos financieros el Celta y el club inglés han acordado un modelo de “venta aplazada” del jugador. Es decir, Larsen se marchará cedido este verano al Wolverhampton con una opción de compra obligatoria para el próximo. A efectos financieros es la clase de operación que conviene a ambos clubes que harán oficial el acuerdo la próxima semana pero que sin embargo contabilizará en el ejercicio contable que está a punto de finalizar.

El precio de la operación estará cerca de los 30 millones (aunque los ingleses pagarán una pequeña parte este verano por la cesión que se descontará de la cifra a percibir dentro de doce meses), igualando el montante récord obtenido por Gabri Veiga el pasado mes de agosto.

Queda por ver cómo se detalla la letra pequeña del acuerdo, que seguramente incluya incentivos por objetivos y un porcentaje sobre los derechos sobre una futura venta del delantero. Cabe recordar que el Groningen se reservó un pequeño porcentaje sobre un futuro traspaso cuando lo vendió al Celta.

La venta de Larsen no supondrá el fichaje inmediato de Borja Iglesias. La repesca del delantero compostelano es solo una de las opciones que la dirección deportiva celeste tiene en la recámara reforzar la delantera. El Betis ofreció al “Panda” como parte de la operación para el fichaje de Manu Sánchez y el futbolista ve muy buenos ojos la posibilidad de quitarse la espina de no haber podido triunfar en Primera División con el primer equipo celeste, pero según ha podido averiguar este diario, las conversaciones no han pasado por el momento de un mero tanteo. Tampoco Claudio Giráldez ha llamado al jugador para convencerlo de que fiche por el Celta. El propio Iglesias, que ayer asistió en Nigrán a la boda de Kevin Vázquez, nada sabía del asunto. Desde el entorno del jugador confirmaban la opción del Celta y el interés de Iglesias por volver a vestir de celeste, pero reconocían que las negociaciones estaban en fase embrionaria. El alto salario del Panda, al que restan dos años de contrato con el Betis, es el principal obstáculo para su retorno a Balaídos. El sueldo del compostelano es inasumible y su regreso pasaría necesariamente porque el jugador aceptase una sustancial rebaja salarial que tal vez podría compensarse con más años de contrato. Pero todo está por hablar.

Las buenas expectativas en torno a la venta de Larsen contrastan con las importantes dificultades que el Celta está teniendo para dar salidas a los jugadores con los que no cuenta Claudio Giráldez. A escasamente 7 días de que la pretemporada arranque en la ciudad deportiva, el club celeste no ha logrado formalizar una sola baja. No se han cerrado traspasos, ni se han concretado cesiones o negociado rescisiones de contrato. De los muchos jugadores que el Celta ha puesto en el escaparate, uno de los que tiene más pretendientes y apunta a una salida más o menos próxima es el madrileño Carlos Dotor. El Zaragoza pretende su cesión y el Leganés y el Espanyol lo tienen en su radar. Aunque desde hace días el mutismo en la Calle del Príncipe es absoluto, no se descarta que en los próximos días pueda anunciarse la marcha del Gonçalo Paciencia al fútbol mexicano. Son varios los clubes de la LMX que pretenden los servicios del punta luso y Marco Garcés se mostraba hace ya dos semanas optimista encontrale acomodo en la bien remunerada liga del pais azteca.