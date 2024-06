As Celtas espera la llegada de “Muñi” y pretende a María Calvar, del Sárdoma

As Celtas continúa confeccionando la primera plantilla de la SAD en fútbol femenino, para defender sus colores en 3ª RFEF. Al regreso a Vigo de Sara Álvarez, “Muñi” (O Rosal, 2003) le falta que el club lo haga oficial a partir del 30 de junio, tras una campaña en el Interrías (2ª RFEF).

“Muñi” vivió dos ascensos, uno con el Matamá en 2019 -aunque el club renunció- y otro con el Sárdoma (a 2ªRFEF en 2022). Así, Vicky Vázquez seguirá apuntalando una zaga muy conocedora de la categoría, que le garantice seguridad atrás y que cumpla con la filosofía marcada: ADN vigués de forma fundamental o gallega en general.

Pero como no todo puede salir como la consejera Xisela Aranda y el coordinador deportivo Humberto Lede habían planeado sobre el papel, porque el club de Balaídos también se ha encontrado con varios “noes” -motivos económicos, deportivos y/o de futuro laboral-, As Celtas está tocando ahora a otros nombres que inicialmente no figuraban en su lista.

Uno de esos nombres es el de María Calvar (Moaña, 1999). La morracense, premio VIDE como mejor futbolista viguesa por su temporada 22/23 con el Sárdoma en 2ª RFEF, figura en el nuevo plan de fichajes. Esta pasada campaña, la futbolista aportó al Sárdoma 9 goles (uno de penalti) en 3ª RFEF. Formada en el Bértola, llegó de El Olivo en 2016 y, salvo el ejercicio 20/21 (UD Mos), ha estado vinculada a As Relfas.

Lóstrego

Además, del Lóstrego CF, contra el que jugará este año, As Celtas contará con tres jugadoras: la portera Naiara Martínez (Redondela, 2007), pedida expresamente por Vicky, la centrocampista Nara Fernández (Salvaterra, 2008) y la delantera viguesa Irene Fernández (1997). Las tres figuraban en el primer borrador de plantilla que el club pretendía.