As Celtas completa la estructura pretendida por Humberto Lede

As Celtas sigue apuntalando su estructura deportiva. El ascenso este pasado domingo de la UD Mos a la máxima categoría gallega (1ª Autonómica) era el eslabón que a Humberto Lede, el coordinador deportivo del nuevo proyecto, le faltaba por cubrir para contar con un segundo equipo en la categorías inmediata inferior a la competición estatal, al igual que ya sucede con el Lóstrego CF y el Sárdoma CF, sus directos rivales del área.

Una victoria por 1-4 en Teo (A Coruña) frente a la Sociedad Recreativa Calo y un empate en As Baloutas (3-3) dieron la clasificación a las de Andrés dos Santos. La gondomareña Emma Domínguez firmó un doblete en cada encuentro

Para el club de Balaídos, el ascenso del equipo mosense B era fundamental. Solo un reducido grupo de futbolistas del Mos 23/24 entrarán en el conjunto de 3ªRFEF que va a dirigir Vicky Vázquez y Lede quería negociar con el resto, especialmente con las Sub-20, su acomodo en la segunda plantilla. Su planteamiento es doble: seguir fogueándose en el campeonato gallego al tiempo que compaginan entrenamientos con el primer equipo, donde los minutos, por claro objetivo de intentar estar entre los primeros para pensar en el ascenso, van a estar muy caros. Haberles ofertado 2ª Autonómica habría supuesto el adiós de muchas.

Jugadoras como Emma Domínguez, Carla Zamora, Lía Ayestarán, Uxía Brito o Candela Rodríguez, utilizadas también por el propio Lede en competición nacional esta temporada, entre otras, acaban de guiar al equipo B aurinegro al ascenso y con éste, permiten a Lede ofertar el “pack” celeste completo.

Esta semana tanto él como Cristian Taibo, coordinador deportivo de la UD Mos, se reunieron con padres y jugadoras en el Multiusos das Pozas, en Mos, para exponerles su idea. El propio Mos, que al ceder su plaza tiene que empezar en competición sénior femenina desde la última categoría, explicó a familias y, entrenadores y deportistas que saldrá en 3ª Autonómica sénior con un equipo joven. As Celtas se lleva el de 3ª RFEF, el de 1ª Gallega, el cadete y el infantil.

Esa misma tarde, y en el mismo escenario, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, recibió a los equipos campeones gallegos de la entidad aurinegra, y fue clara: “Nuestras ‘abejas’ han demostrado sobradamente que son la mejor opción para integrar el Celta femenino, As Celtas, con este gran trabajo deportivo realizado”.

En la UD Mos, el grupo de nacional y estos tres conjuntos suponían cerca de 70 fichas. Como mínimo, esa es la cifra de partida con la que empezar a trabajar, con independencia de más incorporaciones para la base llegadas desde los propios campus. No entra en la hoja de ruta céltica perder jugadoras jóvenes camino de Sárdoma o Lóstrego, también con equipo en la máxima categoría gallega y con más posibilidades de dar minutos en 3ª RFEF -como ya han demostrado ambos clubes este último año-. Porque debilitaría la planificación. Además, hay jugadoras sénior que no van a estar seguro en As Celtas, por decisión céltica o de ellas mismas (Marta Gil y Laura de la Torre, por ejemplo).

Una vez concluido el acto con la corporación mosense, Lede y Taibo expusieron a jugadoras y familiares las bases de la campaña 24/25 de As Celtas y de lo que el Mos femenino, por su parte, aún está dispuesto a aportar en el fútbol femenino local.