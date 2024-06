“No tenemos la presión por ganar como ellos, eso nos puede favorecer”

Diego Rodríguez (A Coruña, 2004) afronta este domingo en Salamanca (Helmántico, 18 horas, TVG2) su último partido como jugador del Celta C-Gran Peña, pues concluye contrato y reconoce que no cuenta con muchas posibilidades de seguir en Vigo, a donde llegó hace tres años desde el Ural coruñés para incorporarse al juvenil dirigido por Giráldez y en el que coincidió con Damián Rodríguez, Hugo Álvarez y Sotelo, a los que pone por las nubes. El lateral del segundo filial céltico confía en dar la vuelta a la eliminatoria, pese a la derrota por 0-1 en Barreiro, y despedirse con un ascenso a Segunda RFEF.

–¿Cómo están los ánimos tras la derrota ante el Salamanca con la polémica actuación arbitral?

–Tenemos que centrarnos en el fútbol. Hay cosas que se nos escapan. Hay decisiones, para los dos equipos, que se pueden hacer mejor, pero todos nos equivocamos y no creo que la derrota haya que achacarla al árbitro. Nosotros también hicimos cosas mal, hay que ser autocríticos. El partido de este domingo lo afrontamos con muchas ganas e ilusión, somos gente joven que sabemos que esto muy pocas veces se vive en el fútbol y es un placer poder vivirlo.

–¿Cómo se encaja una derrota así, con tantas decisiones polémicas del árbitro?

–Una derrota siempre duele y, sobre todo, en una eliminatoria en la que tenemos que jugar el segundo partido fuera. Ellos ya tienen 13.000 entradas vendidas para el domingo, sabemos que habrá un ambiente hostil pero no tenemos presión por ganar como ellos al ser un club histórico, eso nos puede favorecer. Pero si ascendemos sería muy bonito.

–¿Se ven con opciones de ascender tras perder en casa por 0-1?

–Tenemos bastantes opciones porque con un gol igualamos la eliminatoria y nos metemos en el partido. Hay que ir con todo, sabemos de lo que somos capaces. En el partido anterior, con once jugadores hicimos bastantes ocasiones de gol. Al final, ellos acabaron pidiendo la hora y eso creo que cuenta, a pesar de que jugábamos con uno menos. Ellos pueden tener la mentalidad de contar con un gol a favor, jugar en casa, pero nosotros vamos a darlo todo. Ellos pueden tener una presión añadida por la obligación de ascender porque son los favoritos, tal y como se puso la eliminatoria.

–¿Les preocupa a quién designen como árbitro para el partido?

–El árbitro no va a decidir la eliminatoria. Puede decantar un poquito el partido, pero no va a decidir quién lo ganará. Si seguimos el plan, si hacemos las cosas como nos dice Luis (Bonilla), tengo mucha confianza en que el ascenso se venga para Vigo. Confío mucho en el equipo.

– Parecen muy mentalizados.

–Ya desde el domingo pasado, tras el partido, los mensajes fueron positivos entre todos. Ellos están muy confiados pero sabemos que vamos a Salamanca a darlo todo. Vivir este play-off y acudir a un campo histórico como El Helmántico nos hace mucha ilusión y vamos con la intención de hacer muy bien las cosas allí.

–¿Será un partido parecido al de Barreiro?

–Creo que sí, Quizás no será de tanto dominio por parte de ellos como fue su segunda parte aquí porque vamos a poder jugar con once. Pero ellos van a querer tener el balón y si no es así van a intentar jugar directo con sus puntas, que son bastante grandes. Nosotros intentaremos tener el balón, filtrar pases por dentro, con los jugadores de talento que tenemos en el medio campo, y buscar el último pase para que los delanteros puedan meter ese gol que iguale la eliminatoria e ir a por el segundo para llevarnos la victoria.

–Acaba contrato con el Celta. ¿Afronta el partido como una despedida?

–Me quedan diez días de contrato con el Celta. No hay nada cerrado. Estamos centrados en el partido y no miramos más allá. Los tres años que he estado aquí he sido muy feliz. Ellos siempre van a ser mi primera opción pero no sé nada.

–Coincidió con Damián Rodríguez, Hugo Álvarez y Sotelo.

–Sí, nada más llegar aquí. Desde el primer día que entrené con ellos en A Madroa me di cuenta que eran jugadores de un nivel excepcional y se les quedaba pequeña la División de Honor Juvenil. Pero no solo ellos, también Meixus, Yoel, Dela… Son jugadores de un nivel muy grande. Puedo decir que tuve el placer de jugar con ellos, ser uno más en la plantilla y compartir vestuario con ellos porque además son unas grandísimas personas.

–¿Y qué tal con Giráldez?

–Claudio fue un entrenador que me enseñó mucho. Me metió unos conceptos técnicos que no se me olvidan. Fue posiblemente el entrenador que más me ayudó a nivel táctico y no es una casualidad que esté donde está. Me parece un lujo poder haber entrenado con él. Tiene unos valores increíbles. Ha sido posiblemente el entrenador que más conceptos tácticos me ha enseñado y el que más me ha ayudado a crecer como futbolista. En los entrenamientos de los jueves nos ponía vídeos diciéndonos que el domingo iba a pasar esto y que pase exactamente lo que dice..., son cosas que no te crees. Está ahí porque se lo merece.