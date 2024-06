C. Tangana y la presidenta del Celta recogen en Cannes tres Leones de Oro por "Oliveira dos cen anos"

El trabajo de Little Spain para el Celta de Vigo ha sido premiado en el Festival Internacional de Creatividad. “Oliveira dos cen anos”, el himno creado para el centenario del equipo, ha recibido tres Leones de Oro en las categorías de Film Craft, Entertainment Lions for Music y Entertainment Lions for Sport.

Este es el único Oro de España en la preciada categoría de Film Craft, donde España partía con 5 'Shortlist' y en la que se valora la calidad en la producción de los trabajos publicitarios.

En el galardón de la categoría de 'Entertainment Lions for Music' nuestro país tenía solamente 2 'Shortlist' -ambas para “Oliveira dos cen años”- que finalmente se han convertido en un Oro para esta campaña. También se ha llevado el Oro en Entertainment Lions for Sport, donde España tenía 4 'Shortlist' para David, Lola Mullenlowe y Little Spain (x2).

El jurado de este prestigioso Festival Internacional de Creatividad que tiene lugar en una de las mecas del audiovisual más importantes del mundo, como es la ciudad francesa de Cannes, ha valorado el trabajo de Little Spain por la espectacularidad de sus imágenes, la muestra de la pasión y entrega de la afición del Celta y el reflejo de las tradiciones y la cultura gallega.

La pieza fue rodada en el entorno de la Ría de Vigo y muestra la ensenada la Isla de San Simón y el Puente de Rande, entre otras ubicaciones, al son de los cánticos de los seguidores del club y de formaciones musicales de la ciudad.

Con estos tres Leones de Oro recogidos en Cannes Lions por C. Tangana y Marián Mouriño, presidenta del Celta, que subió al escenario con una bufanda del club vigués, “Oliveira dos cen anos” engrosa su trayectoria de premios en este 2024, el penúltimo, el logrado hace una semana en l os Premios de la Academia de la Música de España, donde C. Tangana recibió dos galardones por el himno del centenario del Celta, pieza distinguida como mejor canción en gallego y mejor videoclip.

"Hemos dado de qué hablar en el mundo"

"No os podéis imaginar la emoción tan grande de estar aquí, en Cannes, y escuchar al jurado cómo se habla de este himno, lo que ha representado no solo para Vigo, desde Galicia, sino para todo el mundo. Hemos dado de qué hablar y esto es para todos", declaraba emocionada la máxima dirigente del club vigués que también tuvo palabras de agradecimiento para el autor de la canción, para su padre y para la afición: "Gracias, Pucho, gracias, presi, por haber apostado por esto, y gracias, celtistas, por haber participado".

En los Premios Nacionales de Creatividad ya se alzó como la segunda marca más galardonada del palmarés al hacerse con 4 oros, 3 platas y 1 bronce. Además, en El Sol ha logrado, entre otras cosas, El Sol de Platino y el Gran Premio en Brand Content.