Vicky Vázquez, lista para encabezar As Celtas: "Cuento los días para empezar"

El Celta ha presentado esta mañana a Vicky Vázquez como entrenadora y cabeza visible de As Celtas, el equipo femenino que comenzará a competir la próxima temporada en Tercera RFEF con la ambición de crear un sólido proyecto desde la base para alcanzar en pocos años la Primera División. “Estoy muy contenta e ilusionada con este proyecto tan ilusionante en el que están implicadas muchísimas personas. Cuento los días para empezar la pretemporada”, ha destacado la técnica viguesa, que estuvo acompañada en su puesta de largo por la consejera Xisela Aranda y el director de fútbol, Marco Garcés.

La entrenadora olívica explicó que no se lo pensó dos veces cuando el club le propuso asumir el liderazgo del proyecto. “No se me había pasado por la cabeza porque yo estaba en la parte masculina del club. Uno de los coordinadores me comentó que había la posibilidad y finalmente Marco se reunió conmigo y me dijo: ‘¿Qué te parece?’. Yo ni me lo pensé. En esta conversación ya le dije que contase conmigo, que adelante. Le comenté que me hacía muchísima ilusión y que estaba a disposición del club”, ha desvelado.

La entrenadora de As Celtas ha apuntado que prevé iniciar la pretemporada en la tercera semana del mes de julio, una vez concluyan las obras de acondicionamiento del campo de A Madroa. Para entonces, Vázquez confía en tener ya prácticamente cerrada la plantilla -de momento solo se han cerrado las incorporaciones de Lara Martínez y Ana Toubes- con futbolistas mayoritariamente gallegas y algún fichaje de fuera “para aumentar la competitividad” del plantel: “Estamos cerrando incorporaciones semanalmente. Las conversaciones son sencillas y avanzan bien, pero no podemos decir nombres porque estamos trabajando en ello. Estoy muy ilusionada con las chicas que estamos hablando y sobre todo de su respuesta”.

Marián Mouriño, Vicky Álvarez y Xisela Aranda / Alba Villar

Cantera

A la hora de fijar el objetivo de As Celtas para el próximo curso, Vicky Álvarez se ha mostrado prudente. “Hablar de ascenso es hablar de algo que no podemos controlar porque hay rivales y otros condicionantes que no están bajo nuestro control”, ha relatado la técnica, que ha precisado: “Nuestro objetivo será tener unas señas de identidad propias, con los valores marcados por el club. El trabajo diario nos tiene que hacer competitivas y el resultado de ello podría ser un ascenso, así que pies en el suelo, trabajo diario y constancia”.

La entrenadora de As Celtas ha resaltado en su presentación la importancia que para el proyecto tiene la cantera. “Es importante fomentar la cantera desde abajo. Tenemos que tener medios porque jugadoras hay. Hay que intentar que la cantera femenina sea parecida o prácticamente igual a la masculina”, ha reflexionado Vázquez, que confía en tener la plantilla “casi cerrada” para el inicio de la pretemporada.

Por lo que respecta a los rivales que As Celtas se va a encontrar en este primer año, Vicky Vázquez ha comentado que la categoría está compuesta por equipos de Galicia, Asturias y Castilla-Léon y cada año suelen emerger nuevos equipos. “Hay tres o cuatro equipos que pueden ser nuestros rivales directos”, ha comentado la técnica, que ha citado al filial del Deportivo y a Friol como adversarios a batir.

Respuesta

La preparadora viguesa ha agradecido, finalmente, la buena respuesta que el proyecto está teniendo entre la afición en las redes sociales al tiempo que ha expresado su confianza en cerrar pronto la conformación de su cuerpo técnico en el que están ya Mara Jiménez como segunda y Huberto Lede como coordinador del fútbol femenino.

La consejera Xisela Aranda, mientras, ha dado la bienvenida a Vicky Álvarez en un “día especial, histórico para el Celta” y ha explicado que la decisión de situar a la técnica viguesa al frente del proyecto responde a un doble criterio de “oportunidad y coherencia”. “Pensábamos que era la persona que tenía que liderar este proyecto desde el banquillo. Queremos seguir dando oportunidades a mujeres que creemos que están perfectamente capacitadas para liderar este proyecto tan bonito en el que tenemos depositada tanta ilusión”, ha recalcado.

Marco Garcés, el director de fútbol, ha celebrado, por su parte, la llegada de Vicky Vázquez a As Celtas. “Estoy muy contento de darle la bienvenida a Vicky. Fue una decisión sencilla, muy fácil porque era una decisión natural continuando con el objetivo de la promoción interna. Era una persona muy reconocida en nuestra cantera que tiene además un dominio pleno de lo que es el fútbol femenino gallego”, ha dicho.