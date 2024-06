Fredi Álvarez, cerca de renovar como técnico del Fortuna

El Celta Fortuna ya tiene fecha de inicio de la pretemporada. El filial celeste iniciará los entrenamientos el 15 de julio, según ha confirmado Marco Garcés, que cuenta con que Fredi Álvarez lidere el proyecto. El club está muy contento con el trabajo del técnico moañés, que termina su contrato el próximo día 30, y tiene casi a punto un acuerdo para su renovación, que podría anunciarse en las próximas horas.

También avanzan con buen paso las negociaciones para la extensión contractual de Fer López, una de las nuevas perlas de la cantera, que el próximo curso se espera que tenga un importante papel en el filial.

El club trabaja además en la remodelación de la plantilla, en la que no van a estar ya la temporada venidera Alfon González, Raúl Blanco y Pablo Durán. Salvo en el caso del tomiñés, que está en duda, el Celta no tiene previsto darles la alternativa en el primer equipo. Con un solo año de contrato por delante, el club planea venderlos este verano. No obstante, para evitar que se repita un caso como el de Iker Losada, el Celta quiere guardarse una opción de recompra o un porcentaje de los derechos en caso de una futura venta.

El club vigués ha confirmado, por otra parte, su interés por el delantero Leandro Antonetti, si bien está muy lejos de las cantidades que maneja el Lugo para su salida y solo abordará su fichaje por una cantidad mucho más asequible.