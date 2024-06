El Celta encauza con el Racing el fichaje de Iker Losada

Iker Losada tiene altas probabilidades de convertirse en el primer fichaje del Celta para la temporada 2024-25. El atacante gusta a Claudio Giráldez, que lo tuvo como capitán en el filial celeste, y cuenta con el visto bueno de la dirección deportiva, que ha dado los primeros pasos para repescar al canterano.

La negociación con el Racing de Ferrol, el equipo en el que recaló el pasado verano Losada tras no ejercer el Celta su opción para subirlo al primer equipo, está encauzada. Las conversaciones se encuentran en fase avanzada e incluirían la cesión de dos futbolistas del Fortuna para abaratar el precio del traspaso. Falta, no obstante, que el Celta se ponga de acuerdo con el jugador. A diferencia de otros equipos, el club vigués solo ha manifestado a Losada su interés por volverlo a incorporar a sus filas. No hay de momento sobre la mesa una propuesta económica ni de duración de contrato.

En la Calle del Príncipe son conscientes de que necesitan dar salida a un puñado de descartes antes de abordar cualquier incorporación, pero están convencidos de que Iker dará prioridad al Celta y creen haber dado los pasos necesarios para que su regreso al club sea más pronto que tarde una realidad.