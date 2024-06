“No cambiaría nada de lo que me pasó”

–Iago Solleiro se le acerca y le dice que quiere escribir su biografía. ¿Cuál es su reacción?

–No recuerdo exactamente. Sí sé que me resultó sorprendente, que me chocó muchísimo. Por la noche, en casa, me paré a pensar. Mi hijo, el mayor, tenía nueve o diez meses. Lo que se me vino a la cabeza fue que podía ser interesante que supiese que su padre no había tenido una vida tan fácil como pudieras pensar si ves con distancia a un futbolista profesional. Y que igual no estaba mal ordenar todo lo que tenía en la cabeza y dejarlo por escrito.

–Usted se enfrenta al espejo, se desnuda.

–Han sido muchas conversaciones. Acabé hablando con Iago con naturalidad. Tampoco considero que sea desnudarme sino un proceso normal; como a mucha gente le pasa, he tenido momentos malos en la vida. Lo importante para mí es haberlos reconocido. Fue lo que me ayudó. No tengo la sensación de que contarlo luego haya sido reconfortante para mí. Pero cuando me estaban sucediendo cosas negativas, aceptarlas lo antes posible fue clave. Negar lo que te sucede, temas deportivos o lesiones en mi caso, es lo peor que te puede pasar. Hay gente que ha leído el libro y me ha dicho que hay momentos duros, donde me destripo; que a veces puede parecer un libro un tanto duro. No tengo esa sensación, ni siquiera de haberlo vivido. Sí he atravesado situaciones difíciles, evidentemente. Lo he hablado con mi mujer. El otro día le pregunté si ella realmente sentía que yo lo había pasado mal en algún momento durante ese tiempo. Ella me decía: “La verdad que no”.

–Esta biografía nos aparta de esa tentación de pensar qué hubiera sido su carrera sin aquella entrada de Kuyt en Anfield; nos enfoca en lo que realmente fue, en las circunstancias que le tocó enfrentar.

–Cada uno, con sus circunstancias y experiencias, ha sido lo que ha sido. Estoy muy contento de todo lo que me pasó. No cambiaría nada. ¡Hombre!, evidentemente me hubiese gustado… Pero luego hay una historia muy bonita paralela a la parte deportiva pura que me ayuda mucho en el día a día; con mis hijos, por ejemplo. Y a ver las cosas de manera diferente. Hay que disfrutarlas como vienen, como son. Siempre hay un hipotético sueño de que hubiese sido si aquel día no hubiese existido. La realidad fue otra, hay que aceptarla y estar contento con lo que hice.

–El Celta del siglo XXI se resume en usted: de las postrimerías del Celta europeo a la montaña rusa con Vázquez, el lustro en Segunda y el renacimiento con canteranos.

–La historia reciente del Celta, sí. Viví el ocaso del Eurocelta, por decirlo de alguna forma, y esa transición dura hacia un club diferente, sobre todo sostenido por los chicos de la cantera. Haber sido parte de ese proceso, en primera persona, es bonito para mí. La parte final de mi carrera fue muy gratificante; a nivel deportivo, personal, de desarrollo, de lo que no llegué a ser, a lo mejor no, pero conviví con una generación que tenía un sentimiento distinto al que había cuando yo empecé. Y eso ha sido reconfortante, una experiencia superchula, que queda ahí e intento contar en el libro.

–Su biografía ayuda a recordar que siempre existe un ser humano detrás del ídolo deportivo.

–Es así por encima de todo. En el día a día cada uno tiene sus circunstancias y sus limitaciones. Lo primero es hacerlo propio. El entorno ayuda, la ciudad ayuda. Aquí hay muchas situaciones que hacen que sea fácil vivir de manera normal. Tenemos mil ejemplos de canteranos nuestros que se comportan con naturalidad. Es algo que nos une y que nos gusta ver. Los domingos estás expuesto a grandes emociones. Produces sentimientos en las personas. Luego, en el día a día, hay un velo que parece tapar a los futbolistas y que no es real. Son personas normales. Así debe ser.

–El final de una carrera futbolística irrumpe cuando el resto del mundo inicia su madurez profesional. Toca reinventarse. Es esa segunda parte de la vida de Borja Oubiña que seguramente ya no protagonizará ningún libro.

–A nivel personal estoy genial. Es cierto que me coincide la retirada del fútbol con un niño muy pequeñito. En el momento que eres padre comienzas una nueva etapa. Se lo digo a mucha gente, cuando eres padre es cuando empiezas a disfrutar y sufrir de verdad. Te vas a los dos extremos. Comienza otra vida. Como futbolista, tienes que aceptar que seguramente no volverás a encontrar esas emociones y esa adrenalina en nada de lo que hagas. Y yo estoy encantado de lo que hago. Me gusta el fútbol en directo, seguir ligado a esto. Es lo que me llena. Pero soy consciente de que no tendré las mismas experiencias que como futbolista. Esa etapa se acabó. Se trata siempre de lo mismo. Cuanto antes lo aceptes, todo será más fácil. Y yo lo acepté a los 25 años, cuando me rompí; que todo lo que viniese a mayores era un premio. Como lo acepté demasiado pronto, el retiro ya vino fácil, con sencillez. Hago lo que me gusta. Tengo una familia maravillosa. Con las dificultades propias de ir avanzando en edad, estoy contento con todo lo que ha venido después.