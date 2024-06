Carlos Domínguez tendrá ficha con el primer equipo del Celta la próxima temporada. El ascenso del zaguero de As Travesas a la plantilla profesional es una de las pocas certezas en un arranque de mercado lleno de incertidumbre, que el club celeste aborda con la necesidad de formalizar alrededor de una quincena de bajas entre ventas, cesiones y rescisiones de contrato.

La decisión de pasar a Charly, como lo conocen sus compañeros, a la primera plantilla responde a criterios deportivos y de índole normativo al no poder mantener el club el próximo curso la actual situación contractual del jugador.

Al haber cumplido 23 años en febrero pasado, Carlos no podrá jugar ya con ficha del filial en la primera plantilla. Claudio Giráldez lo quiere abordo. Queda ahora pendiente la modificación de su actual contrato, que concluye en junio de 2026, y deberá ser revisado en las próximas semanas para que el central vigués ocupe una de las 25 fichas profesionales. Desde que Eduardo Coudet lo hizo debutar en La Cerámica en mayo de 2021, Carlos Domínguez contabiliza 37 partidos en Primera División siendo jugador del filial, 22 de ellos esta última temporada, en la que tanto Rafa Benítez como, sobre todo, Giráldez le han dado galones en el centro de la defensa céltica. Desde marzo, su valor de mercado se ha doblado, desde 1,5 a 3 millones.

En distinta situación se encuentra Hugo Sotelo, otro de los talentos emergentes de la cantera en dinámica del primer equipo que tuvo un papel destacado en el tramo final de la pasada temporada con Giráldez. El centrocampista vigués, de 21 años, concluye su actual contrato en junio del próximo año. El Celta negocia desde hace algún tiempo su renovación por varios años, de momento sin visos de un acuerdo próximo. El jugador da prioridad a seguir en el Celta, pero las posturas siguen alejadas.

El club y el futbolista coinciden en que la etapa de jugar en el segundo equipo ha concluido. Hugo no volverá en ningún caso al Fortuna –ya no participó en la eliminatoria del play-off contra el Málaga–, pero no se descarta la opción de que pudiera seguir teniendo ficha con el filial la próxima temporada, si el Celta no lograse liberar todas sus fichas profesionales.

Ambas partes confían en alcanzar un acuerdo de renovación con vigencia de varios años en los próximos meses. El Celta lo ha marcado en rojo en su agenda, pero la necesidad de dar prioridad a las salidas para rebajar el plantel hasta las 23 fichas que desea manejar Claudio Giráldez va a demorar seguramente el acuerdo hasta que concluya la ventana estival de fichajes. Sotelo, que debutó testimonialmente con Coudet en mayo de 2021 en el Camp Nou, suma 20 partidos en Primera con el Celta, aunque hasta esta temporada no había tenido continuidad con el primer equipo celeste. Apenas tres encuentros, uno por ejercicio, había jugado hasta agosto pasado. Esta última temporada ha disputado 17 (11 con Benítez y 6 con Giráldez), pero ha sido el técnico porriñés el que le ha dado verdaderamente galones, empleándolo en la mitad de los diez partidos que dirigió como titular.

Despedida de Alfon

Por otra parte, Alfon González, el máximo artillero del Fortuna el pasado curso al que resta otro año de contrato con el primer equipo, se despidió ayer de sus compañeros y de la afición del Celta. El albaceteño no entra en los planes de Claudio Giráldez y ha asumido que su destino estará la próxima temporada lejos de Vigo. No puede entenderse de otro modo la carta dirigida a sus compañeros de equipo que el jugador publicó ayer en las redes sociales. “Mucha gente ha disfrutado viendo cómo nos divertíamos cada semana y cómo luchábamos juntos. Este equipo siempre lo voy a recordar porque además de futbolistas top sois mucho mejor como personas, que es lo que cuenta de verdad”, escribía el atacante en Instagram. “¡Gracias de verdad por hacerme mejor en todos los aspectos este año, sois increíbles!”, añadía Alfon, que no se olvidaba de los aficionados: “Y también gracias al celtismo, nunca nos dejaron solos y siempre estuvieron ahí. Me alego mucho de que os lo pasarais tan bien cada vez que el Fortuna pisaba Balaídos. Vosotros sois el motor del Celta de Vigo. Tiempo para recargar las pilas y seguir disfrutando. Hoxe e sempre, aúpa Celta”.

