“Con Giráldez vi más posibilidades de llegar a Primera”

Damián Rodríguez Sousa (17 de marzo de 2003, Ponteareas) es una de las joyas de A Madroa que ha comenzado a abrirse camino en la élite de la mano de Claudio Giráldez, técnico con el que más tiempo lleva trabajando el joven mediocentro y al que elogia: “Es un entrenador atrevido, que ofrece diferentes tipos de juego para que aprendamos, una gran persona”. El ponteareano creció deportivamente junto a los Hugo: Álvarez y Sotelo, a los que le une una gran amistad y con los que le gustaría protagonizar “una carrera larga” en el Celta. Los tres pueden verse muy beneficiados por la apuesta de Giráldez por la cantera celeste. Damián sueña con afianzarse en el primer equipo después de acumular 13 años en el club.

– ¿Se hace larga la temporada?

– Se está haciendo diferente a las que llevo como jugador pero ya el año pasado tuvimos que jugar el play-off y lo afronto con mucha ilusión.

– ¿Y cómo la calificaría después de debutar en Primera División?

– No está terminada pero estoy contento a nivel individual. Sé que todavía tengo muchas cosas por mejorar pero considero que este es el camino a seguir.

– Ha cumplido el sueño de debutar en la élite en la tercera convocatoria con el primer equipo.

– Sí, era el sueño que tenía desde pequeño. Siempre quise debutar en Primera División y, a ser posible, aquí, y al final fue lo que se dio.

Afouteza (Mos). Damián Rodríguez, jugador canterano del Celta. / Marta G. Brea

– Coudet y Benítez no se atrevieron a darle la alternativa en la élite pero sí Giráldez, un entrenador que le conoce bien.

– Al final, el tipo de partidos que eran no permitieron haber entrado en el campo y cuando pudo ser fue y estoy muy contento.

– Cuando nombran a Giráldez entrenador del primer equipo, ¿entiende que también ha llegado su hora de poder debutar en Primera?

– Sí, porque es un entrenador que me conoce desde hace muchos años y evidentemente cuando lo nombraron entrenador del primer equipo veo más posibilidades de llegar a debutar y trabajé y trabajé para que se diera la oportunidad.

– Es el entrenador con quien más años ha trabajado. ¿Cómo lo calificaría como técnico?

– Es un entrenador que trabaja para que su equipo tenga siempre el balón, atrevido, dando siempre oportunidades a los jugadores, ofreciendo diferentes tipos de juego para que aprendamos; y, sobre todo, una gran persona, que siempre está pendiente de ti, no solo en lo futbolístico sino también en lo personal.

– El club ya ha adelantado que quiere una plantilla de 18 futbolistas con ficha del primer equipo y cinco canteranos. ¿Se ve en ese grupo de jóvenes que se incorporará al primer equipo este verano?

– Bueno, lo que decida el club será bien recibido pero ojalá que algún día pueda llegar a estar en el primer equipo porque es el sueño que tengo desde pequeño.

Giráldez es un técnico atrevido, dando siempre oportunidades a los jóvenes

– De sus cinco partidos en Primera, tres los ha jugado como titular. ¿Eso le da fuerza para pensar que cuenta con más opciones de estar el próximo curso en el primer equipo?

– La ilusión sigue intacta desde antes de debutar hasta ahora. Siempre quise jugar en el primer equipo, llevo toda la vida aquí y ese es mi sueño. Ojalá algún día se pueda dar y pueda tener la ficha del primer equipo, que es lo que deseo.

– ¿Esperaba una irrupción en el primer equipo con tantas titularidades en tan poco tiempo?

– Venía trabajando mucho hasta esos momentos y sabía que podía aportar lo mío al equipo. Con la confianza del entrenador, del cuerpo técnico, de los jugadores, sabía que me iba a ayudar mucho y así fue.

– ¿Qué supuso el debut en Sevilla?

– Una alegría, una emoción tremenda porque es lo que llevas luchando desde pequeño. Echas la vista atrás y ves el esfuerzo de tus padres, mi hermano, que siempre estuvo apoyándome… Es muy bonito.

– Tras la experiencia en Primera, ahora toca volver a Primera RFEF. ¿Qué supone ese salto atrás? ¿Se siente mejor jugador que antes de vivir las experiencias en la élite?

– Vuelvo con muchas ganas, con mucha ilusión de poder ayudar al equipo, estoy aquí para lo que me necesiten. ¿Si soy mejor jugador o no? No soy quién para decirlo, pero lo que sí puedo decir es que vengo con muchas ganas, con mucha ilusión por superar este play-off y ojalá se pueda dar lo mejor posible.

– ¿Jugó con más seguridad el sábado pasado con el filial después de su experiencia con el primer equipo?

– Puede ser que eso te dé más confianza, pero tienes que saber hasta dónde llega esa confianza porque puede llegar a ser una relajación. Al final, la confianza me la dan mis compañeros, que creen y confían en mí, y eso es lo que más me ayuda.

– ¿Qué significó el salto del filial al primer equipo?

– Un salto importante porque hay otro ritmo de juego, otro nivel de jugadores, pero lo llevé bien, con muchas ganas y ojalá siga así.

– ¿Notó diferencias entre una categoría y otra?

– Sí, algo se nota: jugadores con más calidad, van con más ritmo, más acelerados… si te despistas un momento te la pueden robar… Algunas diferencias se notan.

– Días atrás, Giráldez apuntó en un acto en Ourense que cuando llegó al primer equipo le sorprendió que el ritmo de entrenamiento fuera más bajo que en el filial. ¿Notó esa diferencia también usted?

– Venían realizando otro tipo de entrenamiento, que no era con tanto ritmo, tan dinámico, y sí que de un momento para otro al ir del Celta B al primer equipo te sorprende ese ritmo pero creo que al cabo de las semanas fueron cogiendo un ritmo muy alto.

– En esa transición de una categoría a otra, ¿ayuda el contar en el vestuario con amigos como los Hugo: Álvarez y Sotelo?

– Ayuda mucho porque no solamente llevamos toda la vida aquí juntos sino que fuera del campo somos amigos, vamos a comer juntos, vamos a tomar algo juntos, siempre hacemos muchas cosas juntos y eso claro que ayuda porque al final Sotelo ya tenía más experiencia en el primer equipo y te ayuda a ver cómo va la dinámica del grupo. Todo es más fácil.

Queremos protagonizar (con los Hugo) una larga carrera en el Celta

– ¿Y los tres se imaginan protagonizando una extensa carrera deportiva en el Celta?

– Ojalá. Es lo que queremos, lo que llevamos trabajando desde pequeños, nada me haría más ilusión que estar ahí los tres juntos haciendo carrera en el primer equipo, es para lo que estamos trabajando.

– ¿Se podrá ver pronto a los tres juntos en el once del Celta?

– Ojalá que algún día lo podamos ver en el primer equipo. Al final, nos divierte mucho jugar a los tres juntos. A veces, por el tipo de partido no se puede pero, bueno, estamos trabajando todos los días para eso y ojalá que algún día se dé.

– Destaca por su buen pie con la zurda, como Iago Aspas y Brais Méndez, surgidos también de la cantera del Celta ¿En qué jugadores se fija Damián?

– Me fijo mucho en los jugadores de mi posición, pero creo que Iago y Brais son dos grandes jugadores en los que fijarse, tienen una calidad tremenda. Sí que es verdad que somos jugadores distintos que compartimos el ser zurdos.

– ¿Qué centrocampistas valora?

– Me gusta siempre fijarme en Rodri, del City, y en Kroos, creo que son los mejores jugadores en su posición.

– ¿Qué aspectos del juego cree que tiene que mejorar?

– Tengo que mejorar mucho los duelos, los duelos aéreos, las disputas arriba con el balón, perfiles para orientarme para jugar al otro lado… Creo que aún queda mucho, mucho por mejorar.

Me sorprendió que el ritmo de trabajo del Celta no fuese tan dinámico como el del filial

– El sábado afrontan el segundo duelo del play-off de ascenso a Segunda División. ¿Qué partido imagina en La Rosaleda?

– Un partido con un gran ambiente, con mucha gente animando al Málaga. Va a ser un partido difícil pero tenemos que salir a ganar.

– El año pasado abrieron el play-off ante el Elda, al que ganaron en Balaídos 3-2. Ahora viajan a Málaga con un empate (2-2). ¿Ve la eliminatoria más compleja que la del año pasado?

– No, no, para nada, porque hay más gente en el equipo que vivió la experiencia del año pasado. Tenemos más experiencia en jugar el play-off y tenemos que salir a ganar.

– ¿Dónde cree que puede estar la clave de esta eliminatoria?

– Ellos tienen el plus de la afición, que va a estar detrás de ellos empujando, pero nosotros tenemos la motivación de ir con la intención de dar un golpe en la mesa.

– ¿Cómo calificaría la temporada del filial aunque se viesen eliminados en esta fase?

– Creo que la temporada es muy buena, tiene una nota muy alta lo que hemos hecho hasta ahora, pero puede ser todavía mejor si conseguimos pasar la eliminatoria.

– Si superan este cruce, ¿qué rival les gustaría en la siguiente ronda: Nástic, Ceuta?

– Cualquiera de los dos. Tenemos ganas de superar al Málaga y jugar la siguiente eliminatoria.

