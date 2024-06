El Celta apura la Operación Salida

El Celta afronta, con exceso de equipaje, el mercado de fichajes estival más complicado en muchos años. Marco Garcés, el director de fútbol, tendrá que aligerar en 17 o 18 jugadores la actual plantilla de 34 para incorporar tres o cuatro refuerzos y reducir el número de fichas hasta los 23 (18 con ficha del primer equipo y 5 del filial) que Claudio Giráldez desea manejar el próximo curso.

Una ardua tarea que obliga al Celta a conciliar intereses económicos y deportivos en un difícil equilibrio de prioridades que, en gran medida, va a condicionar el mercado, pero también la necesidad de liberar algunos de los salarios más elevados. La idea del club es dar salida a una decena de jugadores antes del inicio de la pretemporada el próximo 3 de julio.

Salvo Aspas, que cumple su último año de contrato, prácticamente todo el plantel está en venta. El Celta está ofreciendo ya a muchos de ellos a equipos de todo pelaje. Giráldez ha facilitado una lista de ocho jugadores con los que no cuenta para el próximo curso. La salida del resto la determinarán las posibilidades de negocio y el orden de prioridades del técnico. A los que no se pueda vender y no entren en los planes del club se les buscarán cesiones o rescisiones de contrato. Aunque la última palabra la tendrá el mercado, hay jugadores con muchas opciones de quedarse y otros de los que la entidad está decidida a desprenderse.

Dentro del plan

Además de Iago Aspas, que será el líder natural de un proyecto en el que la cantera volverá a tener un peso específico, parecen tener su continuidad asegurada los dos porteros, Vicente Guaita e Iván Villar, y los chicos con ficha del filial que destacaron el pasado curso de la mano del louriñés y constituyen el relevo canterano de futuro: Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Carlos Domínguez y Damián Rodríguez.

El Celta debe decidir próximamente qué otros jugadores del Fortuna realizan la pretemporada y cuáles de estos estarán el próximo curso en dinámica del primer equipo con ficha del filial. El club no los ha dado a conocer, pero suenan con fuerza los nombres de Javi Rueda, Yoel Lago, Fer López o Pablo Durán.

operacion salida W / Hugo Barreiro

A este grupo de canteranos hay que sumar a Óscar Mingueza, futbolista con buenas posibilidades de venta que Giráldez desea retener por su versatilidad y capacidad asociativa; Jailson, que aporta físico y experiencia y cubre varias posiciones en el eje central; Williot, atacante que ha progresado mucho, gusta al técnico y no se considera el mejor momento para venderlo, y Starfelt, con menor ficha que otros competidores para el puesto.

No cuentan

Un amplio grupo de jugadores no entran en los planes del club. A ocho de ellos el técnico ya se lo ha comunicado y a otros se les está buscando equipo a marchas forzadas. Figuran aquí los seis futbolistas que han jugado cedidos en otros equipos la pasada temporada (Paciencia, Lobete, Carreira, Baeza, Lautaro y Fontán); Alfon, en dinámica del filia pero con ficha del primer equipo desde el pasado curso; Manu Sánchez, Carlos Dotor y Kevin Vázquez. Este último no está entre los ocho a los que ha comunicado Giráldez que no siguen, pero se le está buscando equipo en una liga extranjera de cierta entidad.

Ventas más factibles

Cinco jugadores están en el mercado con buenas posibilidades de venta. La joya de la corona es Larsen, que apunta a convertirse en la gran venta de este verano. Junto a él están Bamba, con buen cartel y por quien se puede sacar una interesante plusvalía; Carles Pérez, cuyo rendimiento ha estado claramente por debajo del salario que percibe, y Unai, central por quien el Celta todavía tiene que pagar 4,5 millones al Athletic, pero que cuenta con mercado y tiene, como Carles y Bamba, una ficha elevada. Otro de los que el club ha puesto empeño por vender es Franco Cervi, que contaría con propuestas del Valencia y el Mallorca, según el Diario As.

Posibles ventas

Son jugadores que el Celta ha puesto en el mercado sin prioridad de traspaso, pero que tampoco dudará en vender si llega una oferta lo suficientemente atractiva. Tal es el caso de Douvikas, por quien el Celta pagó hace un año 12 millones que será difícil recuperar y se sospecha que más adelante se podría obtener una mayor plusvalía; Luca de la Torre, cuyo precio de compra (1,8 millones) se considera más que amortizado; y Fran Beltrán, que entra en los planes de Giráldez pero que puede salir en caso de que llegue una buena propuesta.

Menor salida tienen Manquillo, que se considera aprovechable, si no se acuerda un traspaso aceptable por él, y Aidoo, cuyas condiciones gustan al técnico, pero que presenta el problema de un alto sueldo y ofrece dudas sobre su rendimiento inmediato después de un año en blanco, lo que también dificulta su venta.

Posibles cesiones

En este grupo figuran dos jugadores cuyo futuro es difícil de escrutar: Tadeo Allende y Miguel Rodríguez. El Celta pagó en enero 4,5 millones por el argentino, que no se ha revalorizado y va a ser difícil que tenga espacio el próximo curso. El Celta confía en sus condiciones y sopesaría cederlo, si finalmente no puede hacerle ficha el próximo curso. De Miguel se piensa que necesita madurar. El club no cree que pueda ofrecer al redondelano los minutos que precisa para crecer, por lo que valora la posibilidad de una cesión.

