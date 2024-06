Así se hizo el spot de la camiseta del Celta que une a toda Galicia

Un rodaje de cientos de kilómetros para una camiseta "que non pode ser máis de aquí". Ese recorrido por las cuatro provincias gallegas -concretamente, de más de 1.300 kilómetros- forma parte del trabajo de campo imprescindible para plasmar, en 1 minuto y 14 segundos, el espíritu que el Celta quería imprimir a la campaña de lanzamiento de su nueva camiseta.

"Para nosotros era muy importante continuar esa línea de conexión con nuestras raíces, y mostrar que el Celta no es solo Vigo; nuestra apuesta pasaba por integrar a toda la comunidad y a nuestro idioma, de ahí que la nueva camiseta se plantease como un homenaje a Galicia", asegura el responsable de contenidos del Celta, Gael García Cochón, aludiendo a los 313 concellos serigrafiados en la nueva la elástica de Hummel que el club ha presentado este martes.

En esta nueva andadura vestimental, que deja atrás once años de Adidas y en la que toma el relevo la marca danesa, "hemos tenido la ventaja de que Hummel nos ha dado mucha libertad en cuanto al diseño, así que cuando les planteamos la posibilidad de poner el nombre de cada municipio gallego, lo aceptaron sin problema", reconoce García Cochón.

La nueva elástica celeste lleva impresos los 313 concellos gallegos, y algunos de ellos aparecen destacados en el montaje del spot. / RC Celta / Hummel

Una campaña alejada de playas y monumentos

"Queríamos llevar a Galicia, y de ahí que ese también fuese el punto de partida que le planteamos a la agencia de publicidad para crear una campaña original y alejada del spot al uso de drones, mostrando playas y monumentos, por ejemplo, más propio de vídeos de promoción turística", clarifica Gael. "Se trataba de dar una visión real de lo que somos".

Y para alcanzar ese espíritu, fue su departamento el que lanzó la posibilidad de combinar dos ideas: incorporar en el vídeo los carteles de señalización de los municipios y el himno del centenario, "para seguir con su estela, que está más viva que nunca".

25 concellos de las 4 provincias

La variedad de soportes sobre los que están inscritos los topónimos de los concellos gallegos, le daría al vídeo "esa riqueza tan nuestra en la que nos podemos encontrar con carteles de todo tipo y condición". Y como recoge el resultado final, durante el rodaje hallaron placas pintadas, feas, perfectas, rotas, oxidadas, nuevas, tuneadas..., "e incluso, inexistentes", añade Ramsés Rivera, el realizador del spot, y el que, junto al equipo técnico, se lanzó a la carretera para grabar esos topónimos en 25 ayuntamientos de la comunidad.

LAS CIFRAS DEL RODAJE 4 días de grabación

25 concellos recorridos de toda Galicia

1.300 kilómetros de viajes en 2 días

5 localizaciones en Vigo, al margen de los topónimos

10 voces con acentos diferentes de las 4 provincias gallegas

5 personas de casting, de Pontevedra, Vigo, A Coruña y Ourense

10 integrantes del equipo técnico

2 semanas de postproducción

Y aunque la previsión antes de partir, "que fijamos en la aplicación de Street View, de Google" incluía algunos municipios más, "una vez que llegábamos al lugar en cuestión, o el topónimo no estaba donde pensábamos, o la placa estaba muy quemada, o, directamente, no había cartel, así que, en muchos casos, tuvimos que buscarnos las habichuelas", reconoce Ramsés.

Esa planificación implicaba además elegir nombres de concellos cuyas sílabas pudiesen componer las palabras y frases del himno del centenario. De esta manera, para formar, por ejemplo, el verso "Creo que estou namorado", se utilizaron las placas de Crecente, Boqueixón, Xunqueira de Espadañedo, Touro, Narón, Moraña, y Sobrado dos Monxes.

"Una vez que llegábamos al lugar en cuestión, o la placa del topónimo no estaba donde pensábamos, o se veía muy quemada, o, directamente, no había cartel, así que, en muchos casos, tuvimos que buscarnos las habichuelas" Ramés Ramírez — Realizador de Verve Creative Group

Santiago Romero es el director de la agencia encargada de realizar esta campaña. Un reconocido creativo vigués con una trayectoria de galardones y campañas para grandes firmas que le avalan. Después de pasar por las más prestigiosas multinacionales de publicidad, decidió asentarse Vigo, donde se unió con Ramses Rivera y Jorge Tombo para fundar Verve Creative Group, responsable de proyectos gráficos y audiovisuales para grandes firmas como Hyundai, New Balance, Abanca, Red Bull, Jaguar o Bankia, entre otras.

Ahora suma a ese ramillete de empresas al Celta, "que actualmente es uno de los anunciantes de referencia", asegura Santiago, poniendo así en valor la dimensión que el club ha logrado a nivel internacional, "después de la repercusión que ha tenido el videoclip 'Oliveira dos Cen Anos' en certámenes y festivales", el más reciente y reconocido internacionalmente, el Sol de Titanio, en el festival El Sol, y el CdeC de Oro, en el Día C, "que es el festival español de mayor prestigio", destaca el creativo vigués.

"Cuando el Celta llamó a nuestra puerta, hace cosa de un mes, y nos presentó el proyecto, ya teníamos el 'brief' para arrancar. Esa idea de inicio que partió de ellos y que intentamos reflejar en la campaña. Además, nos dieron todas las facilidades del mundo para abordar el rodaje, y sobre todo, esa confianza en nuestra creatividad tan necesaria para que el proyecto fluya".

Moaña y A Coruña

Que el vídeo arranque en la placa de Moaña no ha sido aleatorio. "Allí está una de las peñas más numerosas del Celta y, por supuesto, de allí es Iago Aspas. Queríamos hacerles ese guiño. Tampoco es casualidad que el segundo topónimo sea el de A Illa de Arousa, donde nació la peña Carcamáns, llena de fieles aficionados al Celta", reconoce Gael García Cochón. Solo un puñado de ayuntamientos se recorren en el spot, y entre ellos está el de A Coruña, "que podría tener un cierto componente controvertido, pero si está en la camiseta, ¿por qué no va a estar en el vídeo?, reflexiona, por su parte, el publicista vigués, sumando su convicción de que "si no estuviera presente, seguramente también nos preguntarían el motivo", matiza.

"La presencia de A Coruña que podría tener un cierto componente controvertido, pero si el topónimo está en la camiseta, ¿por qué no va a estar en el vídeo?. Si no estuviera presente, seguramente también nos preguntarían el motivo" Santiago Romero — Director de Verve Creative Group

En este punto, el responsable de contenidos del Celta remarca que "además de ese pequeño gesto a los celtistas de A Coruña, que son muchos", la mención de la ciudad herculina en el spot "también supone tender un puente más entre ambos clubes y aficiones", reconoce García Cochón.

El himno de C. Tangana como hilo conductor, cantado por voces en off, y por personas no profesionales presentes en el vídeo, "unos y otros, aficionados al Celta, y con acentos diferentes de toda Galicia", en localizaciones del centro de Vigo, su costa o el barrio de Coia, se combinan con imágenes archivo del club con arengas de la hinchada celeste.

Un momento de la grabación en la taberna A Mina. / Verve Creative Group

El vídeo termina con una imagen de la camiseta colgada de un burro perchero, en medio de una especie de nave industrial abandonada: "Nos pareció muy elegante y apostamos por ella para salirnos de lo habitual", sentencia Santiago Romero.