“El equipo mostró corazón”

Fredi se muestra conforme con el resultado: “He visto un partido muy igualado, entre dos equipos que buscaron la portería contraria en todo momento. Este tipo de partidos tienen momentos para unos y para otros. El resultado es justo. Este gol nos deja vivos”.

“Este grupo es inmejorable. Es excepcional dentro del vestuario”, agradece. “Todos están enchufados y quieren ser partícipes de este proceso. Es una pena tener que dejar gente sin convocar o sin jugar de inicio. Bruno ha sido capaz de meter un pase a la altura de muy pocos futbolistas. La semana que viene volveremos a necesitar a todos”, anticipa.

No le asusta la visita a La Rosaleda: “Este equipo ha demostrado que le puede ganar a cualquier en cualquier momento en cualquier escenario. El equipo ha demostrado su corazón cuando estábamos muertos, con ese 1-2. Nos hemos enfrentado a un auténtico equjipazo, que de 38 jornadas solamente en 4 había encajado dos goles o más. Hemos tenido dos palos, varias opciones para hacer algún gol más. Tenemos que estar contentos. La semana que viene iremos con toda la ilusión del mundo. Sabíamos que para pasar la eliminatoria necesitábamos como mínimo ganar un partido. Aquí no ha podido ser, va a ser allí en La Rosaleda”. Y recuerda: “Este equipo ha ido a Riazor delante de 30.000 personas y ha ganado. Lo que le sobra es personalidad. Está preparado para ese escenario”.

“No me gusta hablar de los árbitros, pero voy a hacer un comentario: me da pena que no hayan visto la expulsión de la primera parte, un codazo clamoroso”, expone Fredi. “El Málaga se tendría que haber quedado con diez. Sabemos que esto podía pasar. Es un equipo con experiencia. Igual cuesta más pitarle situaciones en contra que a lo mejor a gente de 20 años”. Acepta, en cambio, el penalti: “Hablando con el jugador, viendo las imágenes, es un gol legal. Me quejo porque creo que hubo una expulsión clarísima. No hay posibilidad de VAR. Tenemos que aceptarlo”.

