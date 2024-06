“Lo importante es la ilusión de la gente que ha venido”

Iago Aspas no podía ocultar cierto disgusto por el hecho de quedarse fuera del partido de regreso de la selección gallega tras sufrir un pequeño contratiempo en el calentamiento. El moañés explicó que después del último partido del Celta “tenía una molestia. Hicimos una prueba y no había nada roto. En el calentamiento de esta tarde me seguía molestando y no tenía ningún sentido jugar para lesionarse seguramente”. El céltico insistió en que “siempre he dicho que me hacía ilusión el partido y es una pena. Espero que pronto haya otro partido para poder disfrutarlo y tener la oportunidad de volver a jugar con la selección gallega”.

El partido también sirvió para ver de nuevo a Iker Losada en Balaídos. El futbolista del Racing de Ferrol, adonde llegó el pasado verano procedente del Celta, es uno de los objetivos del equipo vigués en el próximo mercado. Ayer habló de lo emocionante que para él suponía volver a jugar en el estadio vigués: “Llevo desde pequeño aquí y jugar en Balaídos siempre es especial. Cuando juego aquí siento mariposas en el estómago”. Sobre su futuro dijo que “no me gusta hablar de lo que pueda pasar hasta que finalice la temporada y cuando suceda pues me sentaré con mi agente a ver qué tenemos en la mesa. De momento tengo contrato con el Racing y estoy contento”.

Diego Martínez

El seleccionador gallego, Diego Martínez, era seguramente quien transmitía mejor que nadie la ilusión que hacía en el equipo el partido: “Lo más importante es la ilusión de toda la gente que ha venido a ver el partido. Es lo más importante y con lo que me quedo de esta noche”. Y en relación al equipo no se ahorró ninguna clase de elogio: “Está claro que me gustaría cambiar el resultado porque prefería ganar, pero no lo cambio por haberle dado oportunidad a jugadores jóvenes y sobre todo por haber tratado durante este día y medio a un grupo humano como éste”.