El Fortuna quiere golpear primero

Con la máxima ambición y la confianza que proporciona el trabajo bien hecho afronta el Celta Fortuna el primer asalto de la semifinal del play-off de ascenso a Segunda División. Recibe el grupo de Fredi Álvarez (y antes de Claudio Giráldez) al Málaga (Balaídos, 18.30 horas TVG2) en busca de un buen resultado que refuerce sus opciones de pasar de ronda el próximo fin de semana en La Rosaleda.

El duelo, que ha generado un gran entusiasmo entre la afición celeste, se presenta cargado de alicientes por la jerarquía del adversario un histórico en horas bajas que puna por volver en un solo año al fútbol profesional, y la confrontación de estilos. El Fortuna, equipo más goleador de la categoría (67 goles en 38 partidos) desafía la solidez defensiva del Málaga, el menos goleado de la competición (25 tantos) con récord de imbatibilidad de su portero Alfonso Herrero (611 minutos sin encajar).

Fredi Álvarez ha pedido a sus futbolistas que sean fieles a sus señas de identidad y potencien sus virtudes para encontrar al menos un gol de ventaja con que equilibrar la condición de favorito del rival, al que beneficia el empate y que tendrá el respaldo de su numerosa afición en el encuentro de vuelta. El preparador celeste confía en que la experiencia vivida por muchos de sus jugadores la pasada temporada ayude a su equipo a gestionar los momentos de dificultad y que sus chicos sean capaces de aprovechar la necesidad con que el Málaga afronta la cita para obtener un resultado que le permita afrontar la vuelta con mayores garantías. “Tenemos que aspirar a todo, sin renunciar a nada y competir para ascender”, ha declarado Fredi.

El buen rendimiento en Balaídos, que presentará esta tarde una gran entrada, hace albergar buenas expectativas frente a la solidez de un adversario que lo supera en tradición y presupuesto, pero al que la presión por la obligación de pasar de ronda también puede pasar factura.

El técnico del Fortuna cuenta con la baja por lesión del portero Coke Carrillo y ha dejado fuera de la convocatoria a Manu Garrido, recién reincorporado a los entrenamientos. Fredi recupera a Raúl Blanco, ausente por sanción en el último compromiso de la fase regular contra el Barcelona Atlétic, así como a los zagueros Javi Rueda y Yoel Lago, que la pasada semana estuvieron a las órdenes de Claudio Giráldez con el primer equipo.

Pero quizá la mejor para el entrenador moañés es el retorno al filial de Damián Rodríguez y Hugo Álvarez, dos futbolistas que han brillando en Primera División con el louriñés y que vuelven como refuerzos de lujo al filial. Fredi ha convocado para el choque a 23 futbolistas, con lo no se verá obligado a realizar ningún descarte.

Será la tercera temporada que el filial celeste afronta una fase de ascenso a la categoría de plata tras caer el pasado curso en la primera ronda contra el Eldense con Claudio Giráldez. En 2021, con Onésimo al frente, los celestes cayeron en la segunda ronda frente al Bilbao Athletic.

Este primer asalto del play-off ha despertado una gran entre la afición (se abrirán las gradas de Tribuna, y Marcador), pero el Málaga no estará solo en Balaídos. Unos quinientos seguidores blanquiazules se ubicarán en la grada de Gol para arropar a su equipo en un partido que ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia.

Fredi: “Lo afrontamos con mucha ambición, ilusión y confianza”

Fredi Álvarez, técnico del Fortuna, afronta la el primer asalto del play-off contra el Málaga con plena confianza en las posibilidades de su equipo de pasar de ronda frente a un rival de jerarquía, al que favorece el empate y disfrutará de a ventaja del factor campo. “Es un momento precioso, que afrontamos con mucha ambición, ilusión y confianza en nuestro buen hacer”, destacó la rueda de prensa previa al choque el entrenador moañés, que mostró su convicción la experiencia del pasado curso ayudará a sus jugadores a gestionar los momentos de dificultad que inevitablemente va a presentar la eliminatoria. “El factor campo no me preocupa. Me preocupa el factor resultado porque, en caso de empate, ellos tienen las de ganar. Sabemos que ante nuestra afición somos un equipo fuerte y confiamos en sacar un buen resultado. Tener que marcar te un gol más que el rival te condiciona un poco y habrá momentos de la eliminatoria en las que tengamos que ser agresivos e ir a buscar al rival”, explicó. El sucesor de Claudio Giráldez espera un adversario de la máxima dificultad (pero también necesitado), que destaca por su fortaleza defensiva y no escatimará esfuerzos en busca de un buen resultado para la vuelta. “Espero un rival con mucha necesidad, que el año pasado estaba en el fútbol profesional y quiere recuperar ese estatus, un rival agresivo, intenso y con buen fútbol que intentará buscar un buen resultado para la vuelta. Es un equipo que encaja pocos goles. Su portero tiene el récord de imbatibilidad de la categoría”, apuntó Fredi, que prefiere poner el foco en su equipo, y pidió no especular con el resultado: “Sabemos de su potencia, pero intentaremos imponer lo que hacemos nosotros bien. No perder la identidad de la temporada. Un buen resultado sería ganar, y si es por más de un gol, sería perfecto. Pero no podemos especular porque sabemos que la vuelta no va a ser fácil”. El técnico del Fortuna confía en sacar provecho de la mayor presión del rival, pero sobre todo pretende que su equipo sea fiel a sí mismo: “Ellos juegan con más presión y trataremos de aprovecharlo, pero nuestra ambición está por encima de eso”, señaló. “Tenemos que gestionar las diferentes fases de la eliminatoria y esperamos que la experiencia de la pasada temporada nos ayude en momentos puntuales. No es fácil porque habrá momentos en los que tengamos que sufrir”, precisó el preparador céltico.