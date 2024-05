La fiesta de graduación del celtismo

La afición es uno de los principales pilares del Celta, que mantiene el ritual de organizar homenajes anuales a aquellos socios que alcanzan los cincuenta años de fidelidad. Ayer, el estadio de Balaídos acogió esta ceremonia de graduación de 55 celtistas con la misma solemnidad que cuando se festeja la finalización del ciclo académico. No se reparten diplomas, pero sí insignias de oro para lucir en la solapa. La encargada de entregarlas fue Marián Mouriño, que se estrenaba en esta ceremonia al recordar que está viviendo su primer año como presidenta del club.

Vicente Álvarez saluda a uno de los homenajeados. | // RICARDO GROBAS / J. conde

“Es un evento que nos llena de orgullo porque pocas veces podemos reunir tanto sentimiento y amor a este escudo”, señaló la dirigente del Celta, que se hizo acompañar en el estrado por tres capitanes del equipo (Iago Aspas, Iván Villar y Kevin Vázquez) y leyendas del club como Vlado Gudelj, Vicente Álvarez, Atilano Vecino y el ahora también consejero Sergio Álvarez.

Un socio sale del túnel de los antiguos vestuarios. | // RICARDO GROBAS / J. conde

El club eligió en esta ocasión como ubicación la catedral del celtismo, después de haber organizado citas anteriores en la ciudad deportiva Afouteza, en la ex sede de O Castro o en el salón regio de la actual de Príncipe. Para ello, ayer habilitó el fondo de la grada de Gol, donde se sentaron los invitados y donde las sillas vacías esperaban a los 55 homenajeados, que fueron saliendo al campo por el túnel de vestuarios ahora en desuso a medida que eran nombrados por el presentador y mientras un dúo de voces con piano y guitarra interpretaba “Oliveira dos cen anos”, el himno del centenario que creó C.Tangana.

“Es un evento que nos llena de orgullo porque pocas veces podemos reunir tanto sentimiento y amor a este escudo como en un día como hoy”, proclamó Mouriño, que se emocionó al recordar a su padre (el anterior presidente céltico): “Solo puedo agradeceros vuestra inmensa pasión por el Celta, pero sobre todo os pido que seáis un ejemplo para todos nosotros, que como ha sido mi padre para mí, seáis un referente, un modelo para todos los jóvenes celtistas que se suman a este proyecto. Representáis cincuenta años de afouteza y corazón. Gracias por vuestro celtismo”.

Y como ejemplo del sentimiento que comparten todos estos celtistas, el club eligió a dos de los homenajeados para que lo explicasen en un vídeo que se proyectó durante la ceremonia, mientras los músicos interpretaban “A Foliada do Celta”, de A Roda. “Eres un niño y te empiezan a inculcar esos valores, ese sentimiento. Te aprendes el himno de memoria, en el colegio quieres ser un jugador del Celta”, rememora Andrés Alvite, que cita a Manolo Rodríguez, Juan Fernández, Santiago Castro... “Aquellos jugadores con los que te identificabas en el patio del colegio. Y así vas respirando celtismo hasta... Como digo siempre: se puede cambiar de todo menos de padres y de equipo. El Celta es el equipo con el que te identificas, te da alegrías y tristezas, pero es como un hijo: aunque suspenda, lo vas a querer igual”.

José Antonio Vázquez comenta a la cámara que no entendía que sus paisanos fuesen del Real Madrid o el Barcelona: “¿Qué motivos tiene la gente de Vigo de ser de alguno de estos equipos? Hay momentos jodidos. Yo sé de gente que rompió el carnet por los cabreos, pero es como una familia. Tú no puedes renegar de tus hijos, de tus padres, es imposible. Y lo que le pido a los jóvenes es que sientan al equipo porque no se van a arrepentir”.

Andrés Alvite agradece la renovación de la masa social del Celta. “Para los que llevamos tantos años de socios es una alegría ver cómo las gradas se llenan de gente joven que se reúne antes del partido, que va con camisetas, bufandas, que anima. Y a ellos les pediría que no renieguen de su equipo, que estén a las duras y a las maduras, que nunca silben y griten a los nuestros”.

Marián Mouriño les recuerda que también son “testigos de uno de los proyectos más ilusionante de este año: el nacimiento de As Celtas”.

Y entre las homenajeadas hay una madre y una hija: Mercedes Gallego Caride y Mercedes Rodríguez Gallego. “Nos hicimos socias porque muchas veces acompañábamos a mi padre a los partidos pagando entrada. Él llevaba 50 años cuando falleció”, apunta la más joven, ambas socias de Río Bajo y que aplauden y agradecen el homenaje del club por la fidelidad que han mostrado al Celta durante cinco décadas.

La lista de homenajeados la completan: Manuel D. Davila Sobral, Vicente Pérez González, Sebastián Domínguez Graña, José Luis Martín Borrajo, Ismael Pérez-Izaguirre López, Daniel Meléndez Arias, Alejandro L. Alonso Rodríguez, Antonio Coello Bugarín, Esther Avendaño Arines, Manuel Barreiro Abad, José C. Fernández Mouriño, José A. Rodríguez Fernández, Lino A. Casal Arantes, Manuel Costas Bea, Enrique Correa Berdomas, Amalia Rey Cosas, Modesto Gil Pérez, Leoncio Mouriño Rial, Manuel Martínez Vidal, Luciano Sanmartín Vidal, Carlos Docampo Domínguez, Armando Pereira Bandeira, Antonio Martínez Lima, José A. Vázquez Domínguez, Manuel Lorenzo Estévez, Manuel Garea Castro, Efrén Parente Villar, José A. Vilariño Montoto, Ángel Pérez González, José Carlos Fernández Martínez, Celso González Muñoz, Carlos Boente Iglesias, José González Silva, Anuncia Núñez Gómez, Lucía Moares Fernández, José I. Penín de Sáa, Andrés Alvite Araújo, Mercedes Núñez Fernández, Pilar Fernández Ferro, María Dolores Lago Giráldez, Ventura Pérez Vila, Serafín de Francisco Pérez, Fernando Martínez Casas, Benigno Abelleira Muñoz, Emilio Gómez Álvarez, Francisco J. Rocafort del Hierro, Jesús Fernández González, Antonio Fernández Pablos, José L. Varela Tabares y Miguel A. Pinacho Comesaña.