“Si falta intensidad, tenemos dificultades”

Ernesto Valverde analiza el partido: “Lo teníamos bien controlado en la primera mitad, pero en la segunda la balanza se ha inclinado de su lado. Si hay falta de intensidad, tenemos dificultades. Suponíamos que ellos algo tenían que cambiar en el segundo tiempo, hoy nos ha faltado algo y así es complicado. Necesitamos un punto más de dinamismo e intensidad”.

El técnico justificó su alineación: “Había jugadores que hacía tiempo que no participaban, semana de tres partidos, con jugadores con molestias y tarjetas. Imanol (García de Albéniz) y Adu Ares lo han intentado hacer lo mejor posible y han peleado”.

Le molesta que se cuestione la sustitución de Unai Simón por Agirrezabala para proteger al titular liguero en la lucha por el Zamora: “Los porteros que tenemos son muy buenos, uno lucha por ser el menos goleado en Primera y otro ha ganando la Copa. No hay problemas en utilizar a los dos. No me voy a meter con las elecciones de los demás. Lo mismo puedo cambiar al delantero centro que cambiar al portero”.