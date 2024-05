Primer “match ball” por la salvación

El Celta encara con grandes expectativas la primera de sus tres bolas de partido por la salvación frente el vigente campeón de Copa, el Athletic, que comparece en Balaídos (22.00 horas, Gol Play/DAZN) con los deberes hechos. El grupo de Giráldez está decidido a sellar la permanencia en esta primera oportunidad, cercenando al Cádiz (al que superan en 5 puntos y el diferencial de goles) toda opción de remontada. Los celestes estarían matemáticamente salvados si vencen a los de Ernesto Valverde y el Cádiz no gana al Sevilla en su visita al Ramón Sánchez Pizjuán. Pero incluso un empate frente a los leones, podría darles virtualmente la continuidad en LaLiga, siempre que el conjunto de Mauricio Pellegrino, que sale a escena dos horas y media antes, pierda en el feudo nervionense.

La suerte está, pues, echada para el conjunto celeste, que tratará de apelar a la fortaleza como local que ha mostrado desde que Giráldez relevó a Rafa Benítez (7 puntos de 9 posibles) para lograr el que sería el triunfo más importante de la temporada. Lo hará en un estadio repleto –Balaídos ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’– y con una afición entregada, que se volcará con el equipo desde su llegada al estadio hora y media antes del inicio del choque.

Giráldez no quiere dejarse nada en el armero, pero con una nueva cita el domingo contra el Granada tendrá que dosificar el esfuerzo. Las rotaciones parecen obligadas, aunque el técnico ha decidido esperar hasta última hora la elección de los descartes y el once. El porriñés confesaba tras el último entrenamiento que no sabía aún quiénes iban a jugar y anunciaba que elegiría los descartes y el once mañana tras evaluar el estado físico y mental de sus futbolistas. Ristic será su única baja.

No es en todo caso Giráldez técnico de repetir formación, incluso cuando las cosas funcionan. Frente al Athletic volverá a cambiar y, con la gestión del cansancio como variable añadida, se antoja, si cabe, más difícil adivinar sus planes.

Una de las pocas cosas seguras es la presencia en la portería de Vicente Guaita, colosal hace tres días en el Metropolitano. El valenciano estará arropado por una línea de tres centrales en la que caben todo tipo de posibilidades y en la que la novedad podría ser Renato Tapia, ya en plena forma. El peruano formaría junto a Mingueza y Starfelt, sin descartar cualquier otro tipo de combinación en la que entrasen Unai, Carlos Domínguez o Jailson.

El brasileño podría ser una de las opciones para medio campo, junto al inamovible Beltrán, aunque también podría repetir Damián, sin descartar la alternativa de Hugo Sotelo. La novedad en el carril derecho podría ser Carles Pérez, ausente en el último partido, mientras que en el izquierdo parece fijo Hugo Álvarez. Bamba, Aspas Larsen apuntan al frente ofensivo.

El Athletic, mientras, comparece en Balaídos sin mucho que rascar ya en una temporada para enmarcar coronada con el título de Copa. Aunque la clasificación para la Champions se antoja casi imposible, Valverde esta decidido cuanto menos a asegurar la quinta plaza y ha pedido a sus jugadores un esfuerzo adicional. El preparador rojiblanco cuenta con las bajas de Yuri Berichiche, por sanción, y Sancet, Guruceta, Nico Williams y Muniain por lesión, pero recupera a Yeray y Paredes tras cumplir ciclo de tarjetas y a Ruiz de Galarreta.